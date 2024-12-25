Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba Uşak namaz vakitleri.

25 Aralık 2024 Çarşamba Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.43

Uşak akşam namazı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 17.53

Resmi Gazete'de yayımlandı | Otomotivde "6 ay 6 bin km" kuralı uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı | Otomotivde "6 ay 6 bin km" kuralı uzatıldı

Uşak öğle namazı vakti

Uşak’ta öğle namazı: 13.07

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.33

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.17

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ