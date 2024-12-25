Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba Uşak namaz vakitleri.
25 Aralık 2024 Çarşamba Uşak namaz vakitleri
Uşak sabah namazı vakti
Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.43
Uşak akşam namazı vakti
Uşak’ta akşam namazı: 17.53
Uşak öğle namazı vakti
Uşak’ta öğle namazı: 13.07
Uşak ikindi namazı vakti
Uşak ikindi namazı vakti: 15.33
Uşak yatsı namazı vakti
Uşak yatsı namazı vakti: 19.17
Uşak için haftalık namaz vakitleri
Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ