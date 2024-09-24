Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 25 Eylül 2024 tarihinde Kütahya'nın belirli bölgelerinde şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştireceğini duyurdu. Kesinti, 11:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı: Seyitömer ve Gültepe mahalleleri içerisinde yer alan Ufuk Sokak, ayrıca Doğa Köyü, Kızılcakaya Köyü, Köp. Ağaç Köyü, Yakaca Köyü ve Cavit Demirtaş bölgeleri. Kesintinin yaşanacağı diğer noktalar arasında Seyitömer İçme Suyu, Kütahya Belediyesi Yoncalı İçme Suyu tesisleri ve Kütahya Ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de yer alıyor.

Elektrik kesintisi nedeniyle, bölgelerdeki sulama sistemleri de geçici olarak durdurulacak. OEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrik, planlanan süreden önce verilebilecek.

Kütahya halkının kesintiden en az seviyede etkilenmesi için gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor.