GDZ ve ADM Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından yapılan duyuruya göre 26 Eylül 2025 Perşembe günü İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte il il, ilçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler…
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|İzmir
|Aliağa
|09:00
|17:00
|Helvacı Bölgesi Hüseyin Şairoğlu Özel TR, Ümit Ok Özel TR, Sabahattin Öz Özel TR vb.
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Balçova
|14:00
|19:00
|Bahçelerarası Mahallesi, İstinye Park AVM
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demirciklik Mah. 2/1 TR, Mithatpaşa Mah. 2/2-2/6 TR, Sadıkpaşa Mah. 2/3 TR vb.
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Bayraklı
|14:00
|17:00
|Onur Mahallesi, 7370 Sokak ve civarı
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Bergama
|09:00
|10:00
|Atatürk Mah. Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Beydağ
|09:00
|17:00
|Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Bornova
|09:00
|14:00
|Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Buca
|09:00
|17:00
|Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Çeşme
|12:00
|14:00
|Ildır Mah. Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği vb.
|Planlı Kesinti
|İzmir
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah. 8012, 8012/1, 8014, 8020/4 Sokaklar
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Buharkent
|08:30
|08:45
|Kızıldere Mah. (tamamı)
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Kuşadası
|10:00
|12:00
|Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507-514 Sok.
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Söke
|10:00
|15:30
|Bağarası Mah. (tüm sokaklar)
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Bozdoğan
|10:30
|11:30
|Koyuncular Mah.
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Nazilli
|10:00
|15:00
|Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mah. (tamamı) ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Efeler
|10:00
|15:00
|Aşağı Balıkköy Mah. (kısmi)
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Merkez
|10:00
|15:00
|Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Şehitler Blv. ve çok sayıda sokak
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Çine
|10:00
|15:00
|Alabayır Dereli Mah.
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Didim
|10:00
|15:00
|Hisar Mah.: 2251-2257 Sok. ve çevresi (yatırım çalışması)
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent Siteleri, Değirmen Rest. vb.
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Germencik
|09:00
|14:00
|Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mah.
|Planlı Kesinti
|Aydın
|Karacasu
|10:00
|15:00
|Ataköy ve Dedeler Mah. (tamamı)
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Merkezefendi
|09:00
|16:00
|Yeşilyayla Mah. (tamamı), özel trafolu müşteriler
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Pamukkale
|09:00
|14:00
|Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. ve sulama trafoları
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Buldan
|16:00
|18:00
|Kadıköy Mah. Soğukkuyu il sınırı
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Çivril
|09:00
|16:00
|Haydan Mah. (kısmi), Göçmen Mah. (tamamı)
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Tavas
|12:00
|13:00
|Pınarlar Mah. bazı bölgeler
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Acıpayam
|10:00
|12:00
|Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci Cd., Şaban Çavuş Cd. ve sokaklar
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mah. (tamamı)
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Çal
|09:00
|12:00
|Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sok.
|Planlı Kesinti
|Denizli
|Sarayköy
|10:00
|14:00
|Trafo Mah.: Babadağ Yolu Cd., Hasköy Sk. ve bağlı sokaklar
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Ortaca
|13:00
|16:00
|Arıkbaşı Mah.: 110 Cad., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Bodrum
|09:00
|12:00
|Türkkuyusu Mah.: Barbaros H. Paşa Cd., Elmadağ Cd., Akdeniz Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Bodrum Devlet Hastanesi çevresi
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Menteşe
|09:00
|15:00
|Yaraş Mah. (kısmi) ve ÖTM müşterileri
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Fethiye
|15:30
|16:00
|Pazaryeri Mah., Patlangıç Mah., Karaçulha Mah. (çok sayıda cadde ve sokak, Leton Hastanesi çevresi)
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Milas
|09:00
|17:00
|Kalınağıl, Çamlıbelen Mahalleleri, özel trafolu müşteriler
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Seydikemer
|10:00
|18:00
|Karadere Mah.: Belen, Koftular, Kanal, Sahil, Özlen, Kum Cd. ve sokaklar (trafo bakımı)
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Dalaman
|10:00
|16:00
|Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Ula
|10:00
|17:00
|Turgut Mah. (tamamı)
|Planlı Kesinti
|Muğla
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Mesken Mah. aboneleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Ahmetli
|10:00
|11:00
|Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mah. ve özel trafolar
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Akhisar
|09:00
|17:00
|Dağdere Mah., Turkcell/Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah., Altın Rezidans ve çevresi
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Demirci
|09:00
|17:00
|Kuzeyir Mah.
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Hacıveliler Mah., Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ su tesisleri, işletmeler, tarımsal sulama
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Gördes
|09:00
|17:00
|Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mah., MASKİ tesisleri, Üzümlü sulama, Kurt Oğlu Çiftliği, Yol Yapı İnş. trafoları
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Kırkağaç
|10:00
|12:00
|Zeytin ve gıda fabrikaları, özel trafolu işletmeler (Öztürk, Besan, Öksüzoğlu Petrol vb.)
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Köprübaşı
|09:00
|17:00
|Çavullar Mah.
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Kula
|00:00
|08:00
|Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Salihli
|10:00
|12:00
|Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar vb. çok sayıda bölge
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Sarıgöl
|09:00
|17:00
|Özpınar Mah. ve özel trafolar
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Saruhanlı
|09:00
|17:00
|Koldere Mah. tarımsal sulama alanları ve işletmeler
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Şehzadeler
|09:00
|16:00
|2. Anafartalar Mah., 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sok.
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Selendi
|00:00
|08:00
|Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Soma
|09:00
|12:00
|Karamanlı Mah.’nin bir kısmı (Şehit Haluk İnat Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd. ve çevresi)
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Turgutlu
|11:00
|15:00
|Çampınar ve İzzettin sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan sulama trafosu
|Planlı Kesinti
|Manisa
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Muradiye, Yuntdağı köyleri ve özel trafolar
Planlı Kesinti
