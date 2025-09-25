GDZ ve ADM Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından yapılan duyuruya göre 26 Eylül 2025 Perşembe günü İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte il il, ilçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler…

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni İzmir Aliağa 09:00 17:00 Helvacı Bölgesi Hüseyin Şairoğlu Özel TR, Ümit Ok Özel TR, Sabahattin Öz Özel TR vb. Planlı Kesinti İzmir Balçova 14:00 19:00 Bahçelerarası Mahallesi, İstinye Park AVM Planlı Kesinti İzmir Bayındır 09:00 17:00 Demirciklik Mah. 2/1 TR, Mithatpaşa Mah. 2/2-2/6 TR, Sadıkpaşa Mah. 2/3 TR vb. Planlı Kesinti İzmir Bayraklı 14:00 17:00 Onur Mahallesi, 7370 Sokak ve civarı Planlı Kesinti İzmir Bergama 09:00 10:00 Atatürk Mah. Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı Planlı Kesinti İzmir Beydağ 09:00 17:00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri Planlı Kesinti İzmir Bornova 09:00 14:00 Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi Planlı Kesinti İzmir Buca 09:00 17:00 Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı Planlı Kesinti İzmir Çeşme 12:00 14:00 Ildır Mah. Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği vb. Planlı Kesinti İzmir Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah. 8012, 8012/1, 8014, 8020/4 Sokaklar Planlı Kesinti Aydın Buharkent 08:30 08:45 Kızıldere Mah. (tamamı) Planlı Kesinti Aydın Kuşadası 10:00 12:00 Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507-514 Sok. Planlı Kesinti Aydın Söke 10:00 15:30 Bağarası Mah. (tüm sokaklar) Planlı Kesinti Aydın Bozdoğan 10:30 11:30 Koyuncular Mah. Planlı Kesinti Aydın Nazilli 10:00 15:00 Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mah. (tamamı) ve özel trafolu müşteriler Planlı Kesinti Aydın Efeler 10:00 15:00 Aşağı Balıkköy Mah. (kısmi) Planlı Kesinti Aydın Merkez 10:00 15:00 Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Şehitler Blv. ve çok sayıda sokak Planlı Kesinti Aydın Çine 10:00 15:00 Alabayır Dereli Mah. Planlı Kesinti Aydın Didim 10:00 15:00 Hisar Mah.: 2251-2257 Sok. ve çevresi (yatırım çalışması) Planlı Kesinti Aydın Kuşadası 09:00 14:00 Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent Siteleri, Değirmen Rest. vb. Planlı Kesinti Aydın Germencik 09:00 14:00 Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mah. Planlı Kesinti Aydın Karacasu 10:00 15:00 Ataköy ve Dedeler Mah. (tamamı) Planlı Kesinti Denizli Merkezefendi 09:00 16:00 Yeşilyayla Mah. (tamamı), özel trafolu müşteriler Planlı Kesinti Denizli Pamukkale 09:00 14:00 Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. ve sulama trafoları Planlı Kesinti Denizli Buldan 16:00 18:00 Kadıköy Mah. Soğukkuyu il sınırı Planlı Kesinti Denizli Çivril 09:00 16:00 Haydan Mah. (kısmi), Göçmen Mah. (tamamı) Planlı Kesinti Denizli Tavas 12:00 13:00 Pınarlar Mah. bazı bölgeler Planlı Kesinti Denizli Acıpayam 10:00 12:00 Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci Cd., Şaban Çavuş Cd. ve sokaklar Planlı Kesinti Denizli Çameli 11:00 16:00 Gürsu Mah. (tamamı) Planlı Kesinti Denizli Çal 09:00 12:00 Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sok. Planlı Kesinti Denizli Sarayköy 10:00 14:00 Trafo Mah.: Babadağ Yolu Cd., Hasköy Sk. ve bağlı sokaklar Planlı Kesinti Muğla Ortaca 13:00 16:00 Arıkbaşı Mah.: 110 Cad., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi Planlı Kesinti Muğla Bodrum 09:00 12:00 Türkkuyusu Mah.: Barbaros H. Paşa Cd., Elmadağ Cd., Akdeniz Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Bodrum Devlet Hastanesi çevresi Planlı Kesinti Muğla Menteşe 09:00 15:00 Yaraş Mah. (kısmi) ve ÖTM müşterileri Planlı Kesinti Muğla Fethiye 15:30 16:00 Pazaryeri Mah., Patlangıç Mah., Karaçulha Mah. (çok sayıda cadde ve sokak, Leton Hastanesi çevresi) Planlı Kesinti Muğla Milas 09:00 17:00 Kalınağıl, Çamlıbelen Mahalleleri, özel trafolu müşteriler Planlı Kesinti Muğla Seydikemer 10:00 18:00 Karadere Mah.: Belen, Koftular, Kanal, Sahil, Özlen, Kum Cd. ve sokaklar (trafo bakımı) Planlı Kesinti Muğla Dalaman 10:00 16:00 Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi Planlı Kesinti Muğla Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii Planlı Kesinti Muğla Ula 10:00 17:00 Turgut Mah. (tamamı) Planlı Kesinti Muğla Yatağan 10:00 16:00 Mesken Mah. aboneleri ve ÖTM müşterileri Planlı Kesinti Manisa Ahmetli 10:00 11:00 Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mah. ve özel trafolar Planlı Kesinti Manisa Akhisar 09:00 17:00 Dağdere Mah., Turkcell/Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt Planlı Kesinti Manisa Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah., Altın Rezidans ve çevresi Planlı Kesinti Manisa Demirci 09:00 17:00 Kuzeyir Mah. Planlı Kesinti Manisa Gölmarmara 09:00 17:00 Hacıveliler Mah., Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ su tesisleri, işletmeler, tarımsal sulama Planlı Kesinti Manisa Gördes 09:00 17:00 Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mah., MASKİ tesisleri, Üzümlü sulama, Kurt Oğlu Çiftliği, Yol Yapı İnş. trafoları Planlı Kesinti Manisa Kırkağaç 10:00 12:00 Zeytin ve gıda fabrikaları, özel trafolu işletmeler (Öztürk, Besan, Öksüzoğlu Petrol vb.) Planlı Kesinti Manisa Köprübaşı 09:00 17:00 Çavullar Mah. Planlı Kesinti Manisa Kula 00:00 08:00 Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Kesinti Manisa Salihli 10:00 12:00 Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar vb. çok sayıda bölge Planlı Kesinti Manisa Sarıgöl 09:00 17:00 Özpınar Mah. ve özel trafolar Planlı Kesinti Manisa Saruhanlı 09:00 17:00 Koldere Mah. tarımsal sulama alanları ve işletmeler Planlı Kesinti Manisa Şehzadeler 09:00 16:00 2. Anafartalar Mah., 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sok. Planlı Kesinti Manisa Selendi 00:00 08:00 Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Kesinti Manisa Soma 09:00 12:00 Karamanlı Mah.'nin bir kısmı (Şehit Haluk İnat Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd. ve çevresi) Planlı Kesinti Manisa Turgutlu 11:00 15:00 Çampınar ve İzzettin sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan sulama trafosu Planlı Kesinti Manisa Yunusemre 23:00 23:30 Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Muradiye, Yuntdağı köyleri ve özel trafolar Planlı Kesinti