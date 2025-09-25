AYDEM Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
25 Eylül Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|08:30
|08:45
|Kızıldere Mahallesi (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|10:00
|12:00
|Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|10:00
|15:30
|Bağarası Mah. (tüm sokaklar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|10:30
|11:30
|Koyuncular Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|10:00
|15:00
|Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mahalleleri (tamamı) ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler
|10:00
|15:00
|Aşağı Balıkköy Mah. (kısmi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Efeler)
|10:00
|15:00
|Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Huzurevi Cd., Şehitler Blv. ve çok sayıda sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|10:00
|15:00
|Alabayır Dereli Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|10:00
|15:00
|Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 sokaklar ve çevresi (yatırım tesisi çalışmaları)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent siteleri, Fahrettin Soysal küme evleri, Değirmen Rest. ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|09:00
|14:00
|Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|10:00
|15:00
|Ataköy ve Dedeler Mahallesi (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr