AYDEM Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

25 Eylül Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Buharkent 08:30 08:45 Kızıldere Mahallesi (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 10:00 12:00 Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Söke 10:00 15:30 Bağarası Mah. (tüm sokaklar) Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan 10:30 11:30 Koyuncular Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli 10:00 15:00 Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mahalleleri (tamamı) ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler 10:00 15:00 Aşağı Balıkköy Mah. (kısmi) Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Efeler) 10:00 15:00 Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Huzurevi Cd., Şehitler Blv. ve çok sayıda sokak Planlı Elektrik Kesintisi
Çine 10:00 15:00 Alabayır Dereli Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Didim 10:00 15:00 Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 sokaklar ve çevresi (yatırım tesisi çalışmaları) Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 09:00 14:00 Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent siteleri, Fahrettin Soysal küme evleri, Değirmen Rest. ve özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik 09:00 14:00 Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu 10:00 15:00 Ataköy ve Dedeler Mahallesi (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ