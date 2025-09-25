AYDEM Elektrik, 25 Eylül Çarşamba günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
25 Eylül Perşembe günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Merkezefendi
|09:00
|16:00
|Yeşilyayla Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Merkezefendi)
|09:00
|16:00
|Merkezefendi Mah.: 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 sokaklar ve bağlantılı bölgeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Pamukkale
|09:00
|14:00
|Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mahalleleri ve sulama trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buldan
|16:00
|18:00
|Kadıköy Mah. Soğukkuyu il sınırı mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çivril
|09:00
|16:00
|Haydan Mah. (bir kısmı), Göçmen Mah. (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tavas
|12:00
|13:00
|Pınarlar Mah. bazı bölgeler ve bağlı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Acıpayam
|10:00
|12:00
|Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci Cd., Şaban Çavuş Cd. ve bağlı sokaklar
|Planlı Elektrik K
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/