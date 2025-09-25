AYDEM Elektrik, 25 Eylül Çarşamba günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

25 Eylül Perşembe günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

25 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Merkezefendi 09:00 16:00 Yeşilyayla Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Merkezefendi) 09:00 16:00 Merkezefendi Mah.: 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 sokaklar ve bağlantılı bölgeler Planlı Elektrik Kesintisi
Pamukkale 09:00 14:00 Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mahalleleri ve sulama trafoları Planlı Elektrik Kesintisi
Buldan 16:00 18:00 Kadıköy Mah. Soğukkuyu il sınırı mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Çivril 09:00 16:00 Haydan Mah. (bir kısmı), Göçmen Mah. (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Tavas 12:00 13:00 Pınarlar Mah. bazı bölgeler ve bağlı sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Acıpayam 10:00 12:00 Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci Cd., Şaban Çavuş Cd. ve bağlı sokaklar Planlı Elektrik K

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

