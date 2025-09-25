GDZ Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
25 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ahmetli
|10:00
|11:00
|Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve civardaki özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Akhisar
|09:00
|17:00
|Dağdere Mahallesi, Turkcell-Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Demirci
|09:00
|17:00
|Kuzeyir Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Hacıveliler Mahallesi, Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler, tarımsal sulama tesisleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gördes
|09:00
|17:00
|Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mahalleleri, MASKİ tesisleri, Şeyhyayla içme suyu trafoları, Üzümlü tarımsal sulama, Kurt oğlu Çiftliği, Yol Yapı İnş. özel trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kırkağaç
|10:00
|12:00
|Zeytin ve gıda fabrikaları, özel trafolu işletmeler (Öztürk, Besan, Öksüzoğlu Petrol, Çolaklar, Ertaş vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Köprübaşı
|09:00
|17:00
|Çavullar Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kula
|00:00
|08:00
|Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Salihli
|10:00
|12:00
|Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar, Çamurhamamı, Yeniköy, Başlıoğlu, Keskiner, Başlar, Ceyhanlar, Şirinyer, Muslukgediği, baz istasyonları, MASKİ içme suyu trafoları, çeşitli tarımsal sulama ve sanayi tesisleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarıgöl
|09:00
|17:00
|Özpınar Mahallesi ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Saruhanlı
|09:00
|17:00
|Koldere Mahallesi tarımsal sulama alanları ve işletmeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Şehzadeler
|09:00
|16:00
|2. Anafartalar Mahallesi, 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 sokakları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selendi
|00:00
|08:00
|Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Soma
|09:00
|12:00
|Karamanlı Mahallesi’nin bir bölümü (Şehit Haluk İnat Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd. ve çevre sokaklar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Turgutlu
|11:00
|15:00
|Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan tarımsal sulama trafosu ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Beydere, Muradiye, Yuntdağı köyleri ve çok sayıda mahalle ile özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr