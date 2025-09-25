GDZ Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

25 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ahmetli 10:00 11:00 Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve civardaki özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar 09:00 17:00 Dağdere Mahallesi, Turkcell-Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci 09:00 17:00 Kuzeyir Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara 09:00 17:00 Hacıveliler Mahallesi, Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler, tarımsal sulama tesisleri Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes 09:00 17:00 Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mahalleleri, MASKİ tesisleri, Şeyhyayla içme suyu trafoları, Üzümlü tarımsal sulama, Kurt oğlu Çiftliği, Yol Yapı İnş. özel trafoları Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç 10:00 12:00 Zeytin ve gıda fabrikaları, özel trafolu işletmeler (Öztürk, Besan, Öksüzoğlu Petrol, Çolaklar, Ertaş vb.) Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı 09:00 17:00 Çavullar Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Kula 00:00 08:00 Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli 10:00 12:00 Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar, Çamurhamamı, Yeniköy, Başlıoğlu, Keskiner, Başlar, Ceyhanlar, Şirinyer, Muslukgediği, baz istasyonları, MASKİ içme suyu trafoları, çeşitli tarımsal sulama ve sanayi tesisleri Planlı Elektrik Kesintisi
Sarıgöl 09:00 17:00 Özpınar Mahallesi ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı 09:00 17:00 Koldere Mahallesi tarımsal sulama alanları ve işletmeler Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler 09:00 16:00 2. Anafartalar Mahallesi, 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 sokakları Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi 00:00 08:00 Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Soma 09:00 12:00 Karamanlı Mahallesi’nin bir bölümü (Şehit Haluk İnat Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd. ve çevre sokaklar) Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu 11:00 15:00 Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan tarımsal sulama trafosu ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre 23:00 23:30 Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Beydere, Muradiye, Yuntdağı köyleri ve çok sayıda mahalle ile özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ