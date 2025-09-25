AYDEM Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
25 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ortaca
|13:00
|16:00
|Arıkbaşı Mahallesi: 110 Cad., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bodrum
|09:00
|12:00
|Türkkuyusu Mah.: Barbaros H. Paşa Cd., Elmadağ Cd., Akdeniz Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), birçok sokak; Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menteşe
|09:00
|15:00
|Yaraş Mah. bir kısmı ve bölgede bulunan ÖTM müşterileri (yatırım tesisleri devreye alma çalışması)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Menteşe)
|09:00
|15:00
|Ygazeller, Taşlı, Yörükoğlu Mahalleleri (tamamı), Muratlar Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Fethiye
|15:30
|16:00
|Pazaryeri Mah.: Karapınar Mevkii, birçok cadde ve sokak, Leton Hastanesi çevresi; Patlangıç Mah.: birçok sokak; Karaçulha Mah.: Şehit Halil Boz Cd., Çalıca Tepesi Sitesi çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Milas
|09:00
|17:00
|Kalınağıl, Çamlıbelen Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seydikemer
|10:00
|18:00
|Karadere Mah.: Belen, Koftular Mevkii, Belen Cd., Kanal Cd., Sahil Cd., Özlen Cd., Kum Cd.leri, çeşitli sokaklar (trafo bakım çalışması)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dalaman
|10:00
|16:00
|Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ula
|10:00
|17:00
|Turgut Mahallesi (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Mesken Mahallesi aboneleri ve ÖTM müşterileri (bakım-onarım çalışması)
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr