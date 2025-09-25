AYDEM Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

25 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ortaca 13:00 16:00 Arıkbaşı Mahallesi: 110 Cad., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Bodrum 09:00 12:00 Türkkuyusu Mah.: Barbaros H. Paşa Cd., Elmadağ Cd., Akdeniz Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), birçok sokak; Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe 09:00 15:00 Yaraş Mah. bir kısmı ve bölgede bulunan ÖTM müşterileri (yatırım tesisleri devreye alma çalışması) Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Menteşe) 09:00 15:00 Ygazeller, Taşlı, Yörükoğlu Mahalleleri (tamamı), Muratlar Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye 15:30 16:00 Pazaryeri Mah.: Karapınar Mevkii, birçok cadde ve sokak, Leton Hastanesi çevresi; Patlangıç Mah.: birçok sokak; Karaçulha Mah.: Şehit Halil Boz Cd., Çalıca Tepesi Sitesi çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Milas 09:00 17:00 Kalınağıl, Çamlıbelen Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer 10:00 18:00 Karadere Mah.: Belen, Koftular Mevkii, Belen Cd., Kanal Cd., Sahil Cd., Özlen Cd., Kum Cd.leri, çeşitli sokaklar (trafo bakım çalışması) Planlı Elektrik Kesintisi
Dalaman 10:00 16:00 Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Ula 10:00 17:00 Turgut Mahallesi (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Yatağan 10:00 16:00 Mesken Mahallesi aboneleri ve ÖTM müşterileri (bakım-onarım çalışması) Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

