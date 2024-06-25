Bunlar da ilginizi çekebilir

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme ve Seferihisar’da adım atacak yer kalmadı

Çeşme ve Seferihisar’da adım atacak yer kalmadı

İzmir'de 25 Haziran 'da 10 ilçede planlı elektrik kesinti si yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.