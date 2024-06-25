İzmir'de 25 Haziran'da 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İbrahimçavuş ( Bayburt Sk. Cambazoğlu Sk. FEVZİ ÇAKMAK GÜZÇİÇEK MEVKİ Hacı Hasan Sk. Hacı Hüseyin Cd. Hasan Örs Sk. Kasapoğlu Sk. Mahmut İsmail Sk. Necati Uza Cd. Nihat Yalçın Sk. Zeytinlik Sk. Çakır Osman Sk. Çam Hasan Sk. Özece Sk. Abdi Yalçın Cd. HACI AHMET )
Mektep ( KARANFİL Köy İçi Yol )
Necati Uza ( 1. Güzçiçek Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 2. Güzçiçek Sk. 201. Sk. Fulya Sk. GÜZÇİÇEK MEVKİ KARANFİL KOCA MEZARLIK Sümbül Sk. Zambak Sk. İstiklal Sk. )
Çırpı Cami ( Çam Hasan Sk. Nizamoğlu Sk. FEVZİ ÇAKMAK Hasan Örs Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hasköy ( Şehit İbrahim Erince Cd. )
Çırpı Cami
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( Anadolu Cd. 1598. Sk. 1596. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar ( 7221. Sk. 7232/9. Sk. 7232/7. Sk. 7232/8. Sk. 7232/6. Sk. 7237. Sk. 7236. Sk. )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar ( 7004/9 7236. Sk. 7232/6. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınar ( 5028. Sk. 5021. Sk. 5021. Sk. 5020. Sk. 5020. Sk. 5019. Sk. 5019. Sk. 5018. Sk. 5018. Sk. 5017. Sk. 5017. Sk. 5016. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5015. Sk. 5001. Sk. 5001. Sk. 5003. Sk. 5003. Sk. 5007/1. Sk. 5007/1. Sk. 5013. Sk. 5013. Sk. 5014. Sk. 5014. Sk. 5028. Sk. )
Kazımdirik ( 5003. Sk. 5003. Sk. 302. Sk. 302. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( 25/1. Sk. Mehmet Emin Gürkan Cd. Önder 25. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7510/1. Sk. 7514. Sk. 7515. Sk. 7517. Sk. 7532. Sk. 7533. Sk. 7534. Sk. 7535. Sk. 7536. Sk. 7536/1. Sk. 7537. Sk. BAŞ PEHLİVAN KARAALİ Baş Pehlivan Karaali Cd. Park İçi Yolu ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ 7548/2 )
Cumhuriyet ( 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6643/1. Sk. 6644. Sk. 6653. Sk. 6653/1. Sk. 6655. Sk. 6718/1. Sk. 6732. Sk. )
İnönü ( 6730. Sk. 6732. Sk. 6732/1. Sk. 6732/5. Sk. 6735. Sk. 6737. Sk. 6739. Sk. 6739/1. Sk. 6740. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Kadıoğlu Sk. Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. GÖLET Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Turgutlu Cd. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Salim Ağa Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. Halil Furan Çk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu Lise Koca Terzi Sk. Koca Terzi )
Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( KAZALLI KAZALLI Kazallı Kazallı )
Çatak
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gedik ( KATRANDERE KATRANDERE )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( 1587/1. Sk. Ankara Asfaltı ANKARA 1583/1. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Anadolu Cd. )
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göztepe ( 84. Sk. 81. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 96. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99. Sk. 99/1. Sk. Mithatpaşa Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. Park İçi Yolu UŞAKİZADE MUAMMER BEY 102. Sk. 103/1. Sk. )
Çankaya ( 99/1. Sk. Bahattin Tatış Sk. Mithatpaşa Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1598. Sk. 1563. Sk. 1565 1567 1579. Sk. 1591. Sk. 1593. Sk. 1594. Sk. 1596. Sk. 1600. Sk. 1602. Sk. BEKİR SAKARYA )