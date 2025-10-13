İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını, 59’unun tutuklandığını açıkladı.

Siber suçlara geniş çaplı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 25 ilde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

Beş gün süren operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karıştığı belirlenen 274 şüpheli yakalandı.

Milyonluk mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 soğuk cüzdan, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 taşıt ve 7 tapuya el konuldu.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları ve paylaştıkları, ayrıca internet üzerinden “oto yedek parça”, “kiralık bungalov”, “yatırım ortaklığı” gibi sahte temalarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Mağdurların hesaplarını ele geçirmişler

Polis ekiplerinin tespitine göre, şüpheliler mağdurların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde etti.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda:

59 kişi tutuklandı,

123 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı,

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

“Siber suçlara asla geçit vermeyeceğiz”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: