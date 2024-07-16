Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2024 yılının ilk altı ayında 432 milyon adet bozuk para tedavüle sokuldu. Bu paraların toplam değeri 699 milyon TL olarak hesaplandı. Ancak dikkat çeken bir detay var: 25 kuruş hiç basılmadı.

25 kuruş neden basılmadı?

Yetkililer, 25 kuruşun tedavüldeki kullanımının azalması ve üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle basımına ara verildiğini belirtiyor. 25 kuruşun yerini 50 kuruşun alması bekleniyor. Bazı uzmanlar ise 25 kuruşun tamamen tedavülden kalkabileceğini düşünüyor.

En çok basılan para 1 TL

Altı aylık dönemde en çok basılan bozuk para 1 TL oldu. 1 TL'nin ardından 5 TL, 50 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş sıralaması geliyor.

Vatandaşın cebinde en çok 1 TL var

1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralar arasında vatandaşın cebinde en çok bulunan para 1 TL.

Piyasada 4 milyar adetten fazla 1 TL bulunuyor.

En az bulunan bozuk para 5 TL

Geçen yıl Aralık ayında basılan 5 TL'ler ise piyasada en az bulunan bozuk para oldu. 5 TL'lerin sayısı 100 milyon adet civarında.

Madeni Para Adet Değer (TL) 5 lira 77.908.607 389.543.035 1 lira 280.800.000 280.800.000 50 kuruş 54.094.500 27.047.250,00 25 kuruş - - 10 kuruş 16.602.000 1.660.200,00 5 kuruş 2.814.000 140.700,00 1 kuruş 676.000 6.760,00



