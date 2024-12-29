İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 milyon 553 bin 663 aracı denetlediğini belirten Bakan Yerlikaya, 444 bin 372 araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle ışıklı ve sesli uyarı cihazlarını (çakar) mevzuata aykırı şekilde kullanan 74 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti. Denetimlerde hız ihlali yapan 99 bin 381 sürücünün yanı sıra, periyodik muayenesi eksik olan 20 bin 677, emniyet kemeri takmayan 17 bin 642 ve sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 kişiye ceza kesildi. Ayrıca, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 araç için de işlem yapıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında sürücülere önemli bir mesaj da verdi: "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

🛵 Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır‼️



🏍️ Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam:

⛔️2 milyon 898 bin… pic.twitter.com/asqug9NwiC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2024

Motosiklet denetimleri

Ayrıca motosiklet denetimlerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 'Motosiklet Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.