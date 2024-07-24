25 Temmuz Perşembe günü Manisa'nın belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi olacak. GDZ Elektrik, kesinti yaşanacak mahalleleri ve sokakları tek tek açıkladı. İşte Manisa'da elektriğin kesileceği ve geleceği saatler...

Kesinti Tarihi : 25 Temmuz Çarşamba

: 25 Temmuz Çarşamba Kesinti Nedeni : Bakım ve onarım çalışmaları

: Bakım ve onarım çalışmaları Kesinti Yaşanacak Yerler : Manisa'nın çeşitli mahalle ve sokakları

: Manisa'nın çeşitli mahalle ve sokakları Elektriğin Geleceği Saatler: GDZ Elektrik tarafından belirlenen saatler

GDZ Elektrik tarafından açıklanan bilgilere göre, Manisa'nın belirli bölgelerinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ve elektriğin yeniden geleceği saatler hakkında detaylı bilgiye GDZ Elektrik’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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