İzmir'de 25 Temmuz'da 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 3315 3288 3278/9 MUHTAR EMİR ALİ 3309 3278/3 3278/2 3290 3278/12 Sk. 3323/1 MUHTAR EMİRALİ CAD. )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 594. Sk. Yavuz Cd. 587. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 597. Sk. 595. Sk. 587. Sk. İbrahim Etem Cd. 596. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 583. Sk. 594. Sk. 588. Sk. 596. Sk. İbrahim Galip Cd. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( 593. Sk. 590/2. Sk. 590/1. Sk. 590. Sk. 588. Sk. 587. Sk. 586. Sk. 585. Sk. 584. Sk. 583. Sk. İbrahim Galip Cd. Yavuz Cd. Osmangazi Cd. 596. Sk. 594. Sk. 590/3. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gökdere ( Güvercin İnci Sk. Çiğdem Nehir Sk. Kale Sk. Güvercin Sk. Gökdere Cd. Erdem Sk. Erdem Ceylan Sk. Akgül Sk. Akgül AKGÜL )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5153. Sk. 5146. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( Yıldırım Beyazıt Cd. 5055. Sk. 5056. Sk. 5057. Sk. 5153. Sk. 5156. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5146. Sk. Burak Reis 5150. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. )
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5361. Sk. 5173. Sk. 5362. Sk. 5366. Sk. 5357/1. Sk. 5358. Sk. 5359. Sk. 5360. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar ( 1411/4 1412/2 )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dumlupınar ( Erdem 70. Sk. 72. Sk. KIBRIS Özmen 75. Sk. 66. Sk. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi )
Adatepe ( 23. Sk. 24. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 67. Sk. 69. Sk. 71. Sk. 73. Sk. Erdem Cd. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ardıç ( 5431/1. Sk. 5431. Sk. 5431 Sk. 5433. Sk. 5435. Sk. 5438 Ic Yol Çeşme Büyükliman Gençlik Kampı 5430. Sk. 5432 5420. Sk. 5422/1. Sk. 5423. Sk. 5426. Sk. 5427. Sk. 5428/1. Sk. 5429. Sk. )
Saat : 4:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( İzmir Çeşme Yolu )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( İzmir Çeşme Yolu )
FOÇA / İZMİR
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenibağarası
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( Şehit Er İlhan İmiş Parkı İçi Yolu 3962/15. Sk. 800. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 807. Sk. 810. Sk. 812. Sk. Evka 7 Yolu Sk. Orman Yolu )
Irmak ( 818. Sk. 819. Sk. Gaziemir Yeni Mezarlığı 38/1 Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( Evka 7 Yolu Sk. 801. Sk. )
Irmak ( 819. Sk. 818. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzundere ( 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. Eski İzmir Cd. İzmir Çevre Yolu 3968/8 3962/15. Sk. 3962/30. Sk. 3963. Sk. 3963/1. Sk. 3963/2. Sk. 3964. Sk. 3965. Sk. 3965/1. Sk. 3965/2. Sk. 3966. Sk. 3966/1. Sk. 3966/2. Sk. 3966/3. Sk. 3966/4. Sk. 3966/5. Sk. 3966/6. Sk. 3966/7. Sk. 3967. Sk. 3967/1. Sk. 3967/2. Sk. 3967/3. Sk. 3967/4. Sk. 3967/5. Sk. 3968. Sk. 3968/1. Sk. 3968/10. Sk. 3968/11. Sk. )
Tırazlı ( KEKİK ÇAMLIK KUTLU AKTAŞ SAĞLIK RADAR 1002. Sk. 1006 1002 1001 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( Cemal Bülbül Sk. 1735. Sk. Cemal Gürsel 1787/1. Sk. 1809. Sk. 1810/1. Sk. 1811. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. Şehitler Blv. Cemal Gürsel Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( Cengiz Topel Parkı İçi Yolu 1821. Sk. Şehitler Blv. Cemal Gürsel Cd. Cemal Gürsel Cemal Bülbül Sk. 1820/1. Sk. 1817. Sk. 1735. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7448/13. Sk. 7448/7. Sk. Park İçi Yolu )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7448/8. Sk. 7448/13. Sk. 7448/7. Sk. 7448/9. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7563/10 7563/7. Sk. 7448/13. Sk. 7448/18. Sk. 7448/9. Sk. 7532. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( Nazım Hikmet 7552. Sk. 7532. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 134/2 Küplücealtı Kır Ovası Kümesi 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. 116. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. )
KONAK / İZMİR
Saat : 3:30 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akın Simav ( Mustafa Kemal Sahil Blv. 268. Sk. )
Çankaya ( 128. Sk. 129. Sk. 130. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 142. Sk. 154. Sk. Ayşe Mayda Sk. Bahattin Tatış Sk. Şehit Ceysu Ceylan )
Güzelyalı ( 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 40. Sk. 42. Sk. 54. Sk. Mithatpaşa Cd. )
Mithatpaşa ( 117. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 176. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 180. Sk. 203. Sk. 208. Sk. 210. Sk. 211. Sk. 212. Sk. Şehit Ceysu Ceylan Sk. Mithatpaşa )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çukuraltı ( 2166. Sk. 2280. Sk. 2272. Sk. 2270. Sk. 2266. Sk. 2236. Sk. 2213. Sk. 2207. Sk. 2205. Sk. 2197/1. Sk. 2188. Sk. 2186. Sk. 2184. Sk. 2182. Sk. 2180. Sk. 2178. Sk. 2176. Sk. 2170. Sk. 2168. Sk. 2164. Sk. 2162. Sk. 2160. Sk. 2158. Sk. 2154. Sk. 2152. Sk. 2150. Sk. 2146. Sk. 2144. Sk. 2142. Sk. 2138. Sk. 2134. Sk. 2132. Sk. 2131/1. Sk. 2131. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2119. Sk. 2118. Sk. 2117. Sk. 2116. Sk. 2115. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Villakent
Gazi Mustafa Kemal
Kesik
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çavuş ( 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 218 Sk. Çavuş Cd. 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. )
Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Çanakkale Asfaltı Buruncuk Kalesi Mevki 402. Sk. Buruncuk Cd. 403. Sk. 404. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. 400. Sk. )
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU )
Yıldırım ( 35/6 35/5 )
Kesik
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birgi ( GAZİATATÜRK CAD sınne 18 evler sokak )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 5615. Sk. 5592. Sk. 5578 Sk. 5574. Sk. 5596 5645 5649 Sk. 5623 5621. Sk. 5619. Sk. 5617. Sk. 5623. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( 1430. Sk. 1430/1. Sk. DÜZCE Eğitim Hürriyet Hürriyet Cd. )
Turgut ( Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami MANADERESİ Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM CAMİ Çıkmaz )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 3021. Sk. 3022. Sk. 3038 3039. Sk. 3041 3042 3044. Sk. 3045 3046 3048. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3058. Sk. 3063. Sk. 3066. Sk. Bademlik Cd. Radovıs Cd. Ziya Gökalp Cd. BADEMLİK 3052 3057 3043 3005 3006. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( AKINCILAR BADEMLİK İNÖNÜ Akıncılar Cd. 3064 Sk. 3062 Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059 Sk. 3050. Sk. 3049. Sk. )
14 Mayıs ( 4037 4034 4038 4102. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI Selçuk-İzmir Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( Gençlik Cd. İnönü Blv. GÖLET Arzu Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 4:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birgi ( ÇETİN SİTESİ )
Zeytinler ( Ondört Eylül Cd. KURTULUŞ Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. 7615 Kenan Erdinç Sk. GAZİ MUSTAFA KEMAL Ali Caner Sk. 7601 7600 ŞEHİT MEHMET CANER 7604 )