Ardahan'ın Sulakyurt köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), 5 Temmuz akşam saatlerinde hayvanları otlatmak için çıktığı arazide, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddeti artınca hayvanları çadıra götürmeye çalışan Recep, bu sırada yanına gelen sürü sahibi Emrah Tırpancı ile karşılaştı.

Derken, Sıraç Recep'in yanına bir yıldırım düştü. Olayda Recep ağır yaralanırken, üzerindeki kıyafetler de alev aldı. Şans eseri yağan şiddetli yağmur, alevleri söndürdü ve Recep'in daha fazla zarar görmesini engelledi. Emrah Tırpancı'nın hızlı müdahalesi ve cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Recep, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da durumu ağır olduğu için Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Sıraç Recep, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Yaylada hayvanları otlatıyordum. Aniden yağmur yağmaya başladı. Şemsiyeyi açtım ve hayvanları çadıra getirdiğim sırada büyük bir gürültü ile birlikte dayanılmaz acı hissettim ve bayıldım. Şemsiyenin altında olduğum için kuru olan kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim. Şu anda vücudumun büyük bir bölümü yanmış durumda ancak sağlık durumum iyi."