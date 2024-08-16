Depremde hayatını kaybeden binlerce insanın acısı hala taze. Kentte yapılan kentsel dönüşüm ve afet hazırlıkları, şehri yeniden ayağa kaldırsa da, depremzedelerin yaşadığı trajediler unutulmadı.

Marmara Depremi'nin izleri hala taze

17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Türkiye’nin büyük bir kısmını etkiledi. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi oldu ve Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce'de büyük yıkımlara neden oldu. 2010 yılında yayımlanan TBMM araştırma raporuna göre, 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. Bu büyük afet, 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yerinin hasar görmesine sebep oldu.

Depremzedelerin unutulmaz anıları

25 yıl geçmesine rağmen, depremde kaybettikleri yakınlarını ve yaşadıkları zorlukları unutamayan depremzedeler, o günlerin acısını hala yüreklerinde taşıyor. Gölcük’te yaşayan Mehmet Ay (60), depremde kız kardeşini, eniştesini ve 3 yeğenini kaybettiğini belirterek, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Kız kardeşimin cenazesini mezarlığa kornaya basarak götürmüşüm. Ölümü düşünemiyorsanız, cenazesini bulduğunuza şükrediyorsunuz. Kız kardeşimi 2 gün boyunca aramıştık, binaları yerle bir olmuştu."

Bir başka depremzede, Kadriye Kasapoğlu (51), Kavaklı Sahili’nde deprem anında yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarını tutamıyor: "Yerler yarıldı, parke taşları patlayıp havalara uçtu. Kıyamet koptu zannettik. Su beni yaklaşık 500-600 metre sürükledi. Taklalar ata ata suyun altından gittim. 'Herhalde ölüyorum. Bari kelime-i şehadet getireyim' dedim. Suyun altında bayıldığımı hatırlıyorum. Kalktım ama yürüyemiyordum. Bacağımdan yaralanmışım."

Depremden sağ kurtulan Kasapoğlu, bacağındaki yaraların, denizin altındaki taş ve yosun parçalarıyla dolduğunu belirtiyor: "Bacağım yarılmıştı. Denizdeki basınçla bacağıma yosun, taş, demir parçaları doldu ve temizlenmeden dikildiği için mikrop kaptı. 6 kere ameliyat oldum. Şu an iyiyim ama yaşadıklarımı asla unutamam."

25 Yıl sonra bile unutulmayan acılar

Kocaeli'de yaşayan insanlar için Marmara Depremi’nin etkileri hala çok derin. Kadriye Kasapoğlu, depremden sonra yaşadıkları travmayı şu sözlerle özetliyor: "Deprem oldu, bitti ve her şey yerini buldu ama o yaşananlar asla unutulmaz. Ölsem kemiklerim unutmaz."

Depremde hayatını kaybedenlerin anıları, 25 yıl sonra bile depremzedelerin zihninde hala taze. Kocaeli’de yapılan tüm kentsel dönüşüm ve afet hazırlıkları, şehri daha dirençli hale getirdi. Ancak, depremzedelerin yaşadığı travmalar, hala derin izler taşıyor.