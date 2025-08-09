Nazilli'de Firari FETÖ Üyesi 2,5 Yıl Sonra Yakalandı

Nazilli'de 2,5 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda saklandığı evde yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana firari durumda olan T.S. isimli şüpheli, Zafer Mahallesi’ndeki bir adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.