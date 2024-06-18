Bu müjdeyi alan annesi Leyla Vurucu, yaşadığı gururu ve mutluluğu mahalleliye yemek ikram ederek paylaştı.

Şehitlik Unvanı 25 Yıl Sonra Geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1999 yılında vefat eden tankçı er Ferit Vurucu'nun, şehit sayılmadığını tespit etti. Ferit Vurucu'nun Çumra ilçesindeki mezarını ziyaret eden ekipler, annesi Leyla Vurucu ile irtibata geçti. Gerekli bilgilerin toplanmasının ardından resmi makamlarla yapılan yazışmalar sonucunda, Vurucu 25 yıl sonra "şehit" olarak kabul edildi.

Şehit annesi olmanın gururunu yaşayan 83 yaşındaki Leyla Vurucu, oğlunun nöbet sırasında silah kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Yıllar sonra oğlunun şehit sayılmasının kendisi için büyük bir teselli olduğunu ifade eden Vurucu, "Yetkililer beni çağırdı ve 'Senin oğlun şehit, sen şehit annesi oldun' dediler. Bu bana büyük bir teselli oldu." dedi.

Oğlunun Anısına Yemek Verdi

Ferit Vurucu'nun şehit sayılmasının ardından kendisine bağlanan tazminatla mahalleliye yemek ikram eden Leyla Vurucu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Oğlum şehit sayılınca bana yatırılan tazminat parasıyla mahalleliye yemek verdim. Herkesi çağırdım. Onun düğününü yapamamıştım, bu yemekle kendimi onun düğününü yapmış saydım. Oğlumun cenazesi, yine bir Kurban Bayramı'nın arefe günü kabre konulmuştu. Ben de bayram vesilesiyle yine herkesin köye toplanmasını bekleyip, yemek vermek için bugünü seçtim. Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana."