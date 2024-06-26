Gözde yatırım araçlarından altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Bugün saat 10:00 itibariyle altının ons fiyatı 2.317 dolardan işlem görüyor, bu da düne göre %0.10'luk bir değişimi işaret ediyor.

Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

26 Haziran 2024 tarihi itibariyle serbest piyasada gram altın, saat 10:00 itibariyle 2.454,21 TL’den satılıyor. Aynı zamanda çeyrek altın 4.012,63 TL’ye alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 16.001,44 TL'den işlem görüyor.

Gram Altın: Alış 2.453,85 TL, Satış 2.454,21 TL

Çeyrek Altın: Alış 3.926,16 TL, Satış 4.012,63 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 15.705 TL, Satış 16.001 TL

Gram Altın

Aylık Performans: Haziran ayının başına göre gram altın 43,24 TL artış göstererek %1,79 değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşında 1.953,99 TL olan gram altın, bugün 2.454,21 TL’ye çıkarak %25,60 değer kazandı. Geçen yıla göre ise %52,63 artışla 1.607,98 TL’den 2.454,21 TL’ye yükseldi.

Ons Altın

Aylık Performans: Bu ayın başına göre ons altın 10,08 dolar düşüşle %0,43 değer kaybetti.

Yıllık Performans: Yılbaşında 2.041,49 dolar olan ons altın, 2.317 dolara çıkarak %13,51 artış gösterdi. Geçen yıla göre %20,49 artışla 1.923,26 dolardan 2.317 dolara yükseldi.