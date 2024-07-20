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Saat: 20:30 ' da yapılacak olan Konser, Malatya Büyükşehir Belediye Binası Arkası Otopark Alanında gerçekleştirilecek. 20 Temmuz Cumartesi günü Oğuzhan Koç'un sahne alacağı festivalde, 21 Temmuz Pazar günü Elif Buse Doğan ve Alişan sahne alacak.

26'ncı Kayısı Festivali kapsamında bugün (20 Temmuz Cumartesi) Oğuzhan Koç sahne alacak. MALATYA (İGFA) - 19 Temmuz Cuma günü kortej yürüyüşünün yapıldığı 26. Kayısı Festivali, konserlerle devam edecek. 26'ncı Kayısı Festivali kapsamında konser etkinliklerinde Oğuzhan Koç, bugün Malatyalılarla buluşacak.

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