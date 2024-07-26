Güncel kur bilgileri

26 Temmuz 2024 itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro kuru şu şekildedir:

  • Dolar: 33,1090 TL
  • Euro: 35,9777 TL
  • Sterlin: 42,6637 TL

Dolar, bir önceki güne göre %0,32 oranında yükselerek 33,1090 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise %0,27 oranında artışla 35,9777 TL’den satılıyor.

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Dolar ve Euro'nun Aylık ve Yıllık Performansı

Dolar

  • Aylık Performans: Temmuz ayının başından bu yana dolar 0,46 TL artarak %1,40 değer kazandı.
  • Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değeri olan 29,7714 TL'ye göre dolar 3,34 TL artarak %11,22 oranında yükseldi.
  • Son Bir Yıl: Dolar, 26,9416 TL’den 33,1127 TL’ye çıkarak %22,91 değer kazandı.

Euro:

  • Aylık Performans: Euro, Temmuz ayının ilk gününden itibaren 0,87 TL artarak %2,49 oranında yükseldi.
  • Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değeri olan 32,5562 TL’ye göre euro 3,42 TL artarak %10,50 değer kazandı.
  • Son Bir Yıl: Euro, 29,8766 TL’den 35,9742 TL’ye yükselerek %20,41 oranında artış gösterdi.

Sterlin:

  • Aylık Performans: Sterlin, Temmuz ayının başından bu yana 1,29 TL artarak %3,11 oranında yükseldi.
  • Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değeri olan 37,7568 TL’ye göre sterlin 4,85 TL artarak %12,85 değer kazandı.
  • Son Bir Yıl: Sterlin, 34,8794 TL’den 42,6098 TL’ye çıkarak %22,16 oranında artış gösterdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ