Altın yatırımcıları ve takı meraklıları için güncel altın fiyatları her zaman ilgi çekici olmuştur. 26 Temmuz 2024 Cuma günü itibariyle çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Gram altın fiyatı
- Alış: 2.552,76 TL
- Satış: 2.555,96 TL
Çeyrek altın fiyatı
- Alış: 4.084,41 TL
- Satış: 4.179,00 TL
Yarım altın fiyatı
- Alış: 8.143,30 TL
- Satış: 8.358,00 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
- Alış: 16.948,00 TL
- Satış: 17.205,00 TL
Gremse altın fiyatı
- Alış: 40.844,13 TL
- Satış: 41.790,01 TL
Ata altın fiyatı
- Alış: 16.848,20 TL
- Satış: 17.278,32 TL
Ziynet altın fiyatı
- Alış: 16.337,65 TL
- Satış: 16.664,89 TL
22 ayar bilezik gram/TL
- Alış: 2.328,12 TL
- Satış: 2.331,04 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ