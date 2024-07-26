Altın yatırımcıları ve takı meraklıları için güncel altın fiyatları her zaman ilgi çekici olmuştur. 26 Temmuz 2024 Cuma günü itibariyle çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Gram altın fiyatı

Alış: 2.552,76 TL

2.552,76 TL Satış: 2.555,96 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.084,41 TL

4.084,41 TL Satış: 4.179,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.143,30 TL

8.143,30 TL Satış: 8.358,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16.948,00 TL

16.948,00 TL Satış: 17.205,00 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 40.844,13 TL

40.844,13 TL Satış: 41.790,01 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 16.848,20 TL

16.848,20 TL Satış: 17.278,32 TL

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.337,65 TL

16.337,65 TL Satış: 16.664,89 TL

22 ayar bilezik gram/TL

Alış: 2.328,12 TL

2.328,12 TL Satış: 2.331,04 TL