İzmir'de 25 Temmuz'da 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Ege'de meyve üretiminde 'sinek' etkisi: Rekolte düşebilir Ege'de meyve üretiminde 'sinek' etkisi: Rekolte düşebilir

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

Yenişakran ( 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarlı

BERGAMA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 6:00 - 8:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üniversite ( 4202/1. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4354. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364 4365. Sk. 4366. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4370/1. Sk. 4379. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4600. Sk. )

Saat : 6:30 - 8:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üniversite ( 4261. Sk. 4367. Sk. 4370. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4375. Sk. 4419. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egekent ( 8819. Sk. 8050. Sk. )

Çağdaş ( 8818 8821. Sk. 8822. Sk. 8823. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çağdaş ( 8819. Sk. 8826. Sk. 8828. Sk. Cumhuriyet Sitesi 8818 )

Küçük Çiğli ( 8861. Sk. 8864 sk. 8862. Sk. 8832. Sk. 8860. Sk. )

Esentepe ( 8809/40. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çağdaş ( 8828. Sk. 8826. Sk. 8825. Sk. 8824. Sk. 8819. Sk. 8050. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 12:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( GALATA Mercankent ORUÇ REİS BİRLİK RUMELİ GÖZDE BEYAZ GÖKÇEN İSMAİL CEM YAZGIN )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zübeyde Hanım ( 7448/8. Sk. 7532. Sk. 7532/6. Sk. 7532/7. Sk. 7400/7. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zübeyde Hanım ( 7400/2. Sk. Baş Pehlivan Karaali Cd. 7400/7. Sk. 7400/6. Sk. 7400/5. Sk. 7400/4. Sk. 7400/3. Sk. 7400/25. Sk. 7400/24. Sk. 7400/11. Sk. 7400/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örnekköy ( Oktay Karakulak Parkı İçi Yolu 7563/4. Sk. 7564. Sk. )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şemikler ( Erdoğan Akkaya Sk. 6256. Sk. 6255. Sk. 6254. Sk. 6253. Sk. 6252. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu 29 Ekim ( Cami Kebir Sk. Asansör Arıkbaşı Sk. Arıkbaşı GÖLET Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu Lise Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. Kadıoğlu Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Halil Furan Çk. Durmuşça Sk. Durmuşça Bahçivan Sk. Asansör Sk. )

Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )

Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )

MENDERES / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmetbeyli ( 4103 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4167. Sk. 4169. Sk. )

Gölova

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakova

Kazanlı

Balabanlı

Seyrekli

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konaklı

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Derebaşı

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE 8001. Sk. HERCAİ )

Camiatik ( MESTAN DAYI Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. )

Editör: Engin Keskin