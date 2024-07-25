İzmir'de 25 Temmuz'da 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Yenişakran ( 3410 3513/1 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarlı
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 6:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Üniversite ( 4202/1. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4354. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364 4365. Sk. 4366. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4370/1. Sk. 4379. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4600. Sk. )
Saat : 6:30 - 8:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Üniversite ( 4261. Sk. 4367. Sk. 4370. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4375. Sk. 4419. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egekent ( 8819. Sk. 8050. Sk. )
Çağdaş ( 8818 8821. Sk. 8822. Sk. 8823. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çağdaş ( 8819. Sk. 8826. Sk. 8828. Sk. Cumhuriyet Sitesi 8818 )
Küçük Çiğli ( 8861. Sk. 8864 sk. 8862. Sk. 8832. Sk. 8860. Sk. )
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çağdaş ( 8828. Sk. 8826. Sk. 8825. Sk. 8824. Sk. 8819. Sk. 8050. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 12:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( GALATA Mercankent ORUÇ REİS BİRLİK RUMELİ GÖZDE BEYAZ GÖKÇEN İSMAİL CEM YAZGIN )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7448/8. Sk. 7532. Sk. 7532/6. Sk. 7532/7. Sk. 7400/7. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zübeyde Hanım ( 7400/2. Sk. Baş Pehlivan Karaali Cd. 7400/7. Sk. 7400/6. Sk. 7400/5. Sk. 7400/4. Sk. 7400/3. Sk. 7400/25. Sk. 7400/24. Sk. 7400/11. Sk. 7400/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( Oktay Karakulak Parkı İçi Yolu 7563/4. Sk. 7564. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( Erdoğan Akkaya Sk. 6256. Sk. 6255. Sk. 6254. Sk. 6253. Sk. 6252. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Cami Kebir Sk. Asansör Arıkbaşı Sk. Arıkbaşı GÖLET Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu Lise Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. Kadıoğlu Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Halil Furan Çk. Durmuşça Sk. Durmuşça Bahçivan Sk. Asansör Sk. )
Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyli ( 4103 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4167. Sk. 4169. Sk. )
Gölova
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
Kazanlı
Balabanlı
Seyrekli
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konaklı
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE 8001. Sk. HERCAİ )
Camiatik ( MESTAN DAYI Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. )