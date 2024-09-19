İstanbul’un Fatih ilçesinde 26 yaşındaki Neslişah Şentürk, 14 Eylül tarihinde bir otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Katip Çelebi Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Şentürk’ün ölümüne dair ilk bulgular, uyuşturucunun etkisi altında kalmış olabileceğini gösteriyor.

Otel odasında şüpheli durum

Olayın detaylarına göre, Neslişah Şentürk gece saatlerinde otele geldi ve koridorda telefonla konuştu. Daha sonra odaya geçerek telefon konuşmasını sürdürdüğü esnada, odada bulunan tabakları kırdığı ve camları tekmelediği bildirildi. Otel çalışanlarının bu durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, odaya girdiklerinde Şentürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Uyuşturucu maddeler bulundu

Otel odasında yapılan incelemelerde, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu madde tespit edildi. Bu durum, Şentürk’ün ölümünün uyuşturucu kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yapılacak otopsinin sonuçları bekleniyor. Şentürk’ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve otopsi süreci başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Şentürk’ün koridorda telefonda konuştuğu anları kaydetti.