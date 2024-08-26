26 Ağustos 2024'te yıldızlar size ne söylüyor? Bugün burcunuza özel ipuçlarını kaçırmayın; geleceğinize ışık tutacak rehberliği keşfedin!

Koç Burcu ; Gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Sürpriz gelirler olabilir ancak sürpriz giderlerde söz konusu olabilir. Maddi fırsatlara açıksınız.

Boğa Burcu ; Kararlarınızın değiştiği bir haftaya giriş yapıyor olabilirsiniz. Daha hareketli olduğunuz işine odaklandığınız bir hafta sizi bekliyor. Eskisinden daha güçlü hissedebilirsiniz.

İkizler Burcu ; Sosyal olmak istediğiniz işe odaklanmakta zorlandığınız bir hafta. Kafanızın içindeki soruları çözümlemeye çalışıyorsunuz. Oldukça kararsızsınız.

Yengeç Burcu ; İçsel dünyanıza yoğunlaştığınız dönem sona ermek üzere. Kendizini sıkışmış değersiz hissediyor olabilirsiniz uzun zamandır bu enerji sona ermek üzere. Çalışma hayatınız güzel gidiyor odağınızı oraya çevirin.

Aslan Burcu ; Abartılı maddi harcamalar sona eriyor. Süprizlere açıksınız. Küs olduklarınızla barışabilirsiniz. Beklenmedik güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Başak Burcu ; İletişimsel olarak tıkandığınız dönemden rahatlamak üzeresiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Maddi konularda da önemli gelişmeler sizi bekliyor.

Terazi Burcu ; İkili ilişkiler de süprizler sizi bekliyor. Sebepsiz mutluluklarınız olabilir. Diyete başlamak için de iyi bir gün.

Akrep Burcu ; Sağlık problemleriniz varsa ya da depresif durumununuzdan rahatlamaya başlıyor olabilirsiniz. Sürpriz yenilikler sizi bekliyor. Eski işinize dönebilir eski sevgilinizle barışabilirsiniz.

Yay Burcu ; Sebepsiz gerilmeler sona eriyor. Yeni kararlar yeni planlar sizi bekliyor. Harekete geçmek için engelleriniz kalkıyor. Kariyerinde yükselme zamanı.

Oğlak Burcu ; Kariyerinizle ilgili güzel sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dış görünüşünüzü değiştirebilir diyete başlayabilirsiniz. Maddi konularda süprizler sizi bekliyor.

Kova Burcu ; Yeni eğitime başlayabilir ya da şehir dışı planlarınız olabilir. Beklentinizi çok yüksek tutmamalısınız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Balık Burcu ; Ev ile ilgili olumlu sonuçlar olabilir. Alım satım işleri ya da tadilat gündeminizde olabilir. Beklenen paralarınız gelebilir.