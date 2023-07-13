Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce birçok hizmet verildiğini belirterek, "Sizlere hizmet etmek bizim için gurur vesilesidir. AK Parti iktidarlarında, geçtiğimiz 21 yıl boyunca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etkin politikalar ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.



'TOPLAM İSTİHDAM 48 BİN 819 OLACAK'



Göktaş, Türk Hava Yolları ile imzalanan protokol sayesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde 1 Aralık 2022'den itibaren yüzde 50 indirim sağlandığını hatırlattı. En önemli başlıklarından birinin de istihdam olduğuna işaret eden Göktaş, "İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315, nisan ayında yaptığımız atamayla birlikte 48 bin 556 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamı sağladık. Bugün yapacağımız 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 48 bin 819'a ulaşmış olacak" dedi. Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, hak sahibi 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının görev yerleri, kura ile belirlendi.