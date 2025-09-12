Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen 27. Elma Kültür ve Tarım Festivali, görkemli bir programla başladı. Festivalin açılışı, kortej yürüyüşü ile yapıldı. Ardından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören resmiyet kazandı.

Açılış programında halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü. Festivalin kurdelesi kesildikten sonra, protokol üyeleri ve ziyaretçiler stantları gezerek etkinlik alanındaki çeşitli ürünleri inceledi.

Akşam programında ise Sarayköy Belediyesi halk oyunları ekibi, sahne performanslarıyla izleyicileri coşturdu. DJ performansının ardından sahneye çıkan Sena Şener, konseriyle Çivril ve çevre illerden gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Festival, renkli görüntüler ve katılımcıların coşkusu ile devam ediyor.