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Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek kurtarıldı. Sağlık durumları kontrol edilen göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Düzce’de 2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’de 2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 2 çocuk da yer alıyordu.

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