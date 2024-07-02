Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 2 çocuk da yer alıyordu.
Göçmenler can salı içerisinde mahsur kaldı
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek kurtarıldı. Sağlık durumları kontrol edilen göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.
Editör: Simge Akbulut