AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

27 Eylül Cumartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Aydın Buharkent 08:30 08:45 Kızıldere Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Kuşadası 10:00 12:00 Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sok. Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Söke 10:00 15:30 Bağarası Mahallesi tüm sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Bozdoğan 10:30 11:30 Koyuncular Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Nazilli 10:00 15:00 Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mahalleri ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Efeler 10:00 15:00 Aşağı Balıkköy Mahallesi kısmi Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Efeler 10:00 15:00 Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Şehitler Blv., Dicle Cd. ve çok sayıda sokak Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Çine 10:00 15:00 Alabayır, Dereli Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Didim 10:00 15:00 Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 Sok. ve çevresi (yatırım tesisleri devreye alma çalışmaları) Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Kuşadası 09:00 14:00 Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç Konut, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent Siteleri, Değirmen Rest., özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Germencik 09:00 14:00 Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş, Gümüşyeni Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Karacasu 10:00 15:00 Ataköy, Dedeler Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

