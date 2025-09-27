AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
27 Eylül Cumartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Aydın
|Buharkent
|08:30
|08:45
|Kızıldere Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Kuşadası
|10:00
|12:00
|Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sok.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Söke
|10:00
|15:30
|Bağarası Mahallesi tüm sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Bozdoğan
|10:30
|11:30
|Koyuncular Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Nazilli
|10:00
|15:00
|Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mahalleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Efeler
|10:00
|15:00
|Aşağı Balıkköy Mahallesi kısmi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Efeler
|10:00
|15:00
|Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Şehitler Blv., Dicle Cd. ve çok sayıda sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Çine
|10:00
|15:00
|Alabayır, Dereli Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Didim
|10:00
|15:00
|Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 Sok. ve çevresi (yatırım tesisleri devreye alma çalışmaları)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Soğucak Mah.: Piri Reis, Panorama, Yeşil Cennet, Aytaç Konut, Yasemin, Menekşe, Zirve, Özbirlikkent Siteleri, Değirmen Rest., özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Germencik
|09:00
|14:00
|Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş, Gümüşyeni Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Karacasu
|10:00
|15:00
|Ataköy, Dedeler Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr