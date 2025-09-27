AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
27 Eylül Cumartesi günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
27 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Denizli
|Merkezefendi
|09:00
|16:00
|Yeşilyayla Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Denizli
|Merkez
|09:00
|16:00
|Merkezefendi Mah. 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 sokak ve çevresi
|Planlı
|Denizli
|Pamukkale
|09:00
|14:00
|Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. tamamı ve sulama trafoları
|Planlı
|Denizli
|Buldan
|16:00
|18:00
|Kadıköy Mah. Soğukkuyu İl Sınırı Mevkii
|Planlı
|Denizli
|Çivril
|09:00
|16:00
|Haydan Mah. bir kısmı, Göçmen Mah. tamamı
|Planlı
|Denizli
|Tavas
|12:00
|13:00
|Pınarlar Mah. bazı bölgeler ve ara sokaklar
|Planlı
|Denizli
|Acıpayam
|10:00
|12:00
|Aşağı Mahalle: Şehit Hüseyin Değirmenci ve Şaban Çavuş Caddeleri
|Planlı
|Denizli
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mahallesi tamamı
|Planlı
|Denizli
|Çal
|09:00
|12:00
|Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sokak
|Planlı
|Denizli
|Sarayköy
|10:00
|14:00
|Trafo Mah., Babadağ Yolu Cd., Babadağ Cd., Hasköy Sok. ve çevresi
|Planlı
|Denizli
|Serinhisar
|01:00
|01:30
|Cumhuriyet ve Pınarcık Mah., çok sayıda GES ve özel trafolu tesisler
|Planlı
|Denizli
|Babadağ
|09:00
|14:00
|Yeniköy Mahallesi bir kısmı
|Planlı
|Denizli
|Baklan
|10:00
|15:00
|Konak Mah., Şenyayla Yolu ve mezarlık çevresi
|Planlı
|Denizli
|Bekilli
|10:00
|15:00
|Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı, 9 adet ÖTM, 1 adet GES
|Planlı
|Denizli
|Beyağaç
|01:00
|06:00
|İlçedeki tüm mahalleler, bağlı ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Denizli
|Çardak
|10:00
|13:00
|Söğüt Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Denizli
|Güney
|13:00
|15:00
|Eziler Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
|Planlı
|Denizli
|Honaz
|10:00
|13:00
|Kocabaş Mahallesi özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Denizli
|Kale
|01:00
|06:00
|İlçe genelinde tüm mahalleler, bazı GES tesisleri
|Planlı
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/