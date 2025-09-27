AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Denizli Merkezefendi 09:00 16:00 Yeşilyayla Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı
Denizli Merkez 09:00 16:00 Merkezefendi Mah. 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 sokak ve çevresi Planlı
Denizli Pamukkale 09:00 14:00 Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. tamamı ve sulama trafoları Planlı
Denizli Buldan 16:00 18:00 Kadıköy Mah. Soğukkuyu İl Sınırı Mevkii Planlı
Denizli Çivril 09:00 16:00 Haydan Mah. bir kısmı, Göçmen Mah. tamamı Planlı
Denizli Tavas 12:00 13:00 Pınarlar Mah. bazı bölgeler ve ara sokaklar Planlı
Denizli Acıpayam 10:00 12:00 Aşağı Mahalle: Şehit Hüseyin Değirmenci ve Şaban Çavuş Caddeleri Planlı
Denizli Çameli 11:00 16:00 Gürsu Mahallesi tamamı Planlı
Denizli Çal 09:00 12:00 Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sokak Planlı
Denizli Sarayköy 10:00 14:00 Trafo Mah., Babadağ Yolu Cd., Babadağ Cd., Hasköy Sok. ve çevresi Planlı
Denizli Serinhisar 01:00 01:30 Cumhuriyet ve Pınarcık Mah., çok sayıda GES ve özel trafolu tesisler Planlı
Denizli Babadağ 09:00 14:00 Yeniköy Mahallesi bir kısmı Planlı
Denizli Baklan 10:00 15:00 Konak Mah., Şenyayla Yolu ve mezarlık çevresi Planlı
Denizli Bekilli 10:00 15:00 Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı, 9 adet ÖTM, 1 adet GES Planlı
Denizli Beyağaç 01:00 06:00 İlçedeki tüm mahalleler, bağlı ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler Planlı
Denizli Çardak 10:00 13:00 Söğüt Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı
Denizli Güney 13:00 15:00 Eziler Mahallesi ve bağlı ara sokaklar Planlı
Denizli Honaz 10:00 13:00 Kocabaş Mahallesi özel trafolu müşteriler Planlı
Denizli Kale 01:00 06:00 İlçe genelinde tüm mahalleler, bazı GES tesisleri Planlı

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

