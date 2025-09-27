GDZ Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

27 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
İzmir Aliağa 09:00 17:00 Helvacı Bölgesi ve civarı Planlı
İzmir Balçova 14:00 19:00 Bahçelerarası Mah., İstinye Park AVM Planlı
İzmir Bayındır 09:00 17:00 Demircik, Mithatpaşa, Sadıkpaşa Mah. trafoları, End. Meslek Lisesi özel trafo Planlı
İzmir Bayraklı 14:00 17:00 Onur Mah., 7370 Sokak ve civarı Planlı
İzmir Bergama 09:00 10:00 Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı Planlı
İzmir Beydağ 09:00 17:00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mah. Planlı
İzmir Bornova 09:00 14:00 Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi Planlı
İzmir Buca 09:00 17:00 Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Çeşme 12:00 14:00 Ildır Mah., Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği, Günkent Sitesi Planlı
İzmir Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8012, 8014, 8020/4 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Dikili 09:00 17:00 Şerif Onur Grubu Planlı
İzmir Foça 13:00 14:00 Gerenköy Mah., 66/1 Sk., Veysi Gezginci ve civarı Planlı
İzmir Gaziemir 10:00 16:00 Irmak Mah., 700-727 Sk., Aryom 1-2 etaplar Planlı
İzmir Güzelbahçe 09:00 16:00 Yalı Mah., 312, 165, 298, 161, 163, 153, 296, 306, 169, 177, 332, 173, 314, 316 Sk. Planlı
İzmir Karabağlar 03:00 03:15 Vatan, Basın Sitesi, Arap Hasan, Adnan Süvari, Katip Çelebi Hastanesi çevresi Planlı
İzmir Karaburun 10:00 18:00 Salman Mah., Eski Salman L-76 Planlı
İzmir Karşıyaka 02:00 02:15 Mavişehir Mah., Sports International Planlı
İzmir Kemalpaşa 09:00 09:30 Bağyurdu Mah., birçok cadde ve sokak, Bağyurdu Stadı civarı Planlı
İzmir Kiraz 09:00 17:00 Sarısu Mah., Merkez Sk. ve civarı Planlı
İzmir Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., Rakım Erkutlu Cd., 574-721 Sk. Planlı
İzmir Menderes 13:30 17:00 Kemalpaşa Mah., Gazipaşa Mah. Planlı
İzmir Menemen 15:30 17:00 Yahşelli Mah., 6332 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Narlıdere 09:00 16:00 Ilıca Mah., Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin Sk. ve civarı Planlı
İzmir Ödemiş 10:00 13:00 Kazanlı Mah., Ova Mevkii Planlı
İzmir Seferihisar 09:00 16:00 Camikebir Mah., Sığacık Cd., 84/5, 83/3 Sk. Planlı
İzmir Selçuk 09:00 12:00 Belevi Mah., Torbalı yolu üzeri tesisler, çiftlikler, baz istasyonları Planlı
İzmir Tire 09:00 17:00 Mehmetler Mah., TR1 C Kolu Planlı
İzmir Torbalı 09:00 14:00 Kaplancık Mah., Ova sulama aboneleri Planlı
İzmir Urla 10:00 15:00 Kuşçular Mah., 8035-8038 Sk. ve civarı Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

Karabağlar’da Neşet Ertaş türküleriyle anıldı
Karabağlar’da Neşet Ertaş türküleriyle anıldı
İçeriği Görüntüle

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ