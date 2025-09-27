GDZ Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
27 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|İzmir
|Aliağa
|09:00
|17:00
|Helvacı Bölgesi ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Balçova
|14:00
|19:00
|Bahçelerarası Mah., İstinye Park AVM
|Planlı
|İzmir
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircik, Mithatpaşa, Sadıkpaşa Mah. trafoları, End. Meslek Lisesi özel trafo
|Planlı
|İzmir
|Bayraklı
|14:00
|17:00
|Onur Mah., 7370 Sokak ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Bergama
|09:00
|10:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı
|İzmir
|Beydağ
|09:00
|17:00
|Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mah.
|Planlı
|İzmir
|Bornova
|09:00
|14:00
|Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi
|Planlı
|İzmir
|Buca
|09:00
|17:00
|Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Çeşme
|12:00
|14:00
|Ildır Mah., Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği, Günkent Sitesi
|Planlı
|İzmir
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah., 8012, 8014, 8020/4 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Dikili
|09:00
|17:00
|Şerif Onur Grubu
|Planlı
|İzmir
|Foça
|13:00
|14:00
|Gerenköy Mah., 66/1 Sk., Veysi Gezginci ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Gaziemir
|10:00
|16:00
|Irmak Mah., 700-727 Sk., Aryom 1-2 etaplar
|Planlı
|İzmir
|Güzelbahçe
|09:00
|16:00
|Yalı Mah., 312, 165, 298, 161, 163, 153, 296, 306, 169, 177, 332, 173, 314, 316 Sk.
|Planlı
|İzmir
|Karabağlar
|03:00
|03:15
|Vatan, Basın Sitesi, Arap Hasan, Adnan Süvari, Katip Çelebi Hastanesi çevresi
|Planlı
|İzmir
|Karaburun
|10:00
|18:00
|Salman Mah., Eski Salman L-76
|Planlı
|İzmir
|Karşıyaka
|02:00
|02:15
|Mavişehir Mah., Sports International
|Planlı
|İzmir
|Kemalpaşa
|09:00
|09:30
|Bağyurdu Mah., birçok cadde ve sokak, Bağyurdu Stadı civarı
|Planlı
|İzmir
|Kiraz
|09:00
|17:00
|Sarısu Mah., Merkez Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mah., Rakım Erkutlu Cd., 574-721 Sk.
|Planlı
|İzmir
|Menderes
|13:30
|17:00
|Kemalpaşa Mah., Gazipaşa Mah.
|Planlı
|İzmir
|Menemen
|15:30
|17:00
|Yahşelli Mah., 6332 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Ilıca Mah., Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Ödemiş
|10:00
|13:00
|Kazanlı Mah., Ova Mevkii
|Planlı
|İzmir
|Seferihisar
|09:00
|16:00
|Camikebir Mah., Sığacık Cd., 84/5, 83/3 Sk.
|Planlı
|İzmir
|Selçuk
|09:00
|12:00
|Belevi Mah., Torbalı yolu üzeri tesisler, çiftlikler, baz istasyonları
|Planlı
|İzmir
|Tire
|09:00
|17:00
|Mehmetler Mah., TR1 C Kolu
|Planlı
|İzmir
|Torbalı
|09:00
|14:00
|Kaplancık Mah., Ova sulama aboneleri
|Planlı
|İzmir
|Urla
|10:00
|15:00
|Kuşçular Mah., 8035-8038 Sk. ve civarı
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/