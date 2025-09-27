GDZ Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
27 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Manisa
|Ahmetli
|10:00
|11:00
|Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Akhisar
|09:00
|17:00
|Dağdere Mah.: Turkcell-Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt tesisi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah.: Altın Rezidans ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Demirci
|09:00
|17:00
|Kuzeyir Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Hacıveliler Mah., Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler ve tarımsal sulama tesisleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Gördes
|09:00
|17:00
|Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mah., Kölekuyu, Şeyhyayla bölgelerinde birçok tarımsal sulama, içme suyu tesisleri, çiftlikler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Kırkağaç
|10:00
|12:00
|Öztürk Zeytin, Besan Salça, Öksüzoğlu Petrol, Erman Gezen, Çolaklar Zeytinyağı Fabrikası, Ertaş Zeytin, Tarım-Gıda işletmeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Köprübaşı
|09:00
|17:00
|Çavullar Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Kula
|00:00
|08:00
|Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Salihli
|10:00
|12:00
|Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar, Çamurhamamı, Yeniköy, Başlıoğlu, Keskinler, Başlar, Ceyhanlar, Şirinyer, Muslukgediği ve çok sayıda tarımsal sulama-ticari trafo ve tesis
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Sarıgöl
|09:00
|17:00
|Özpınar Mahallesi ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Saruhanlı
|09:00
|17:00
|Koldere Mahallesi tarım sulama alanları ve işletmeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Şehzadeler
|09:00
|16:00
|2. Anafartalar Mah.: 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Selendi
|00:00
|08:00
|Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Soma
|09:00
|12:00
|Karamanlı Mah.: Şehit Haluk İnat Cd., Karaman Sk., Kazım Karabekir Cd. (bir bölümü), Namık Kemal Cd., Yokuş Sk., Altıntaş Sk., Narlı Sk., Söğüt Sk., Çevik Sk., Merdivenli Sk.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Turgutlu
|11:00
|15:00
|Çampınar tarımsal sulama trafoları, İzzettin tarımsal sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan trafosu ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Çok sayıda mahalle (Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Evrenos, Muradiye, Ortaköy, Sarıahmetli, Sümbültepe, Türkmen, Üçpınar, Yuntdağı bölgesi vb.) ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr