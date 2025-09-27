GDZ Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

27 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Manisa Ahmetli 10:00 11:00 Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik Mahalleleri ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Akhisar 09:00 17:00 Dağdere Mah.: Turkcell-Vodafone baz istasyonları, tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt tesisi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah.: Altın Rezidans ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Demirci 09:00 17:00 Kuzeyir Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Gölmarmara 09:00 17:00 Hacıveliler Mah., Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler ve tarımsal sulama tesisleri Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Gördes 09:00 17:00 Deliçoban, Benlieli, İsabeyli Mah., Kölekuyu, Şeyhyayla bölgelerinde birçok tarımsal sulama, içme suyu tesisleri, çiftlikler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Kırkağaç 10:00 12:00 Öztürk Zeytin, Besan Salça, Öksüzoğlu Petrol, Erman Gezen, Çolaklar Zeytinyağı Fabrikası, Ertaş Zeytin, Tarım-Gıda işletmeleri Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Köprübaşı 09:00 17:00 Çavullar Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Kula 00:00 08:00 Kula merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Salihli 10:00 12:00 Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Kapancı, Çaypınar, Çamurhamamı, Yeniköy, Başlıoğlu, Keskinler, Başlar, Ceyhanlar, Şirinyer, Muslukgediği ve çok sayıda tarımsal sulama-ticari trafo ve tesis Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Sarıgöl 09:00 17:00 Özpınar Mahallesi ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Saruhanlı 09:00 17:00 Koldere Mahallesi tarım sulama alanları ve işletmeler Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Şehzadeler 09:00 16:00 2. Anafartalar Mah.: 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Selendi 00:00 08:00 Selendi merkez mahalleler, köyler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Soma 09:00 12:00 Karamanlı Mah.: Şehit Haluk İnat Cd., Karaman Sk., Kazım Karabekir Cd. (bir bölümü), Namık Kemal Cd., Yokuş Sk., Altıntaş Sk., Narlı Sk., Söğüt Sk., Çevik Sk., Merdivenli Sk. Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Turgutlu 11:00 15:00 Çampınar tarımsal sulama trafoları, İzzettin tarımsal sulama trafoları, Aziz Çelikdoğan trafosu ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Yunusemre 23:00 23:30 Çok sayıda mahalle (Akçaköy, Asmacık, Avdal, Belenyenice, Evrenos, Muradiye, Ortaköy, Sarıahmetli, Sümbültepe, Türkmen, Üçpınar, Yuntdağı bölgesi vb.) ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

