AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
27 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Muğla
|Ortaca
|13:00
|16:00
|Arıkbaşı Mah. 110 Cd., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi
|Planlı
|Muğla
|Bodrum
|09:00
|12:00
|Türkkuyusu Mah. birçok cadde ve sokak; Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi
|Planlı
|Muğla
|Menteşe
|09:00
|15:00
|Yaraş Mah. bir kısmı ve ÖTM müşterileri (yatırım tesis devreye alma)
|Planlı
|Muğla
|Merkez (Menteşe)
|09:00
|15:00
|Ygazeller, Taşlı, Yörükoğlu, Muratlar Mah. tamamı
|Planlı
|Muğla
|Fethiye
|15:30
|16:00
|Pazaryeri, Patlangıç, Karaçulha Mah., Leton Hastanesi çevresi ve birçok sokak
|Planlı
|Muğla
|Milas
|09:00
|17:00
|Kalınağıl, Çamlıbelen Mah. ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Muğla
|Seydikemer
|10:00
|18:00
|Karadere Mah., Belen, Koftular Mevkii, sahil ve çevresindeki cadde ve sokaklar
|Planlı
|Muğla
|Dalaman
|10:00
|16:00
|Narlı Mah., Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi
|Planlı
|Muğla
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii geneli
|Planlı
|Muğla
|Ula
|10:00
|17:00
|Turgut Mahallesi tamamı
|Planlı
|Muğla
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Mesken Mah. aboneler ve ÖTM müşterileri
|Planlı
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr