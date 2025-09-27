AYDEM Elektrik, 27 Eylül Cumartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

27 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Muğla Ortaca 13:00 16:00 Arıkbaşı Mah. 110 Cd., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sk. ve çevresi Planlı
Muğla Bodrum 09:00 12:00 Türkkuyusu Mah. birçok cadde ve sokak; Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi Planlı
Muğla Menteşe 09:00 15:00 Yaraş Mah. bir kısmı ve ÖTM müşterileri (yatırım tesis devreye alma) Planlı
Muğla Merkez (Menteşe) 09:00 15:00 Ygazeller, Taşlı, Yörükoğlu, Muratlar Mah. tamamı Planlı
Muğla Fethiye 15:30 16:00 Pazaryeri, Patlangıç, Karaçulha Mah., Leton Hastanesi çevresi ve birçok sokak Planlı
Muğla Milas 09:00 17:00 Kalınağıl, Çamlıbelen Mah. ve özel trafolu müşteriler Planlı
Muğla Seydikemer 10:00 18:00 Karadere Mah., Belen, Koftular Mevkii, sahil ve çevresindeki cadde ve sokaklar Planlı
Muğla Dalaman 10:00 16:00 Narlı Mah., Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi Planlı
Muğla Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii geneli Planlı
Muğla Ula 10:00 17:00 Turgut Mahallesi tamamı Planlı
Muğla Yatağan 10:00 16:00 Mesken Mah. aboneler ve ÖTM müşterileri Planlı

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 27 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

