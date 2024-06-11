Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.ANKARA (İGFA) - Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasağı hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle açıklandı.

MARMARA BÖLGESİ

  •     İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
  •     Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
  •     Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
  •     Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
  •     Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
  •     Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
  •     Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
  •     Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

EGE BÖLGESİ

  •     Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
  •     İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

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AKDENİZ BÖLGESİ

  •     Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
  •     Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
  •     Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
  •     Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  •     Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
  •     Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Kaynak: igf