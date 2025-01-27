27 Ocak Pazartesi akşamında televizyon ekranları birbirinden renkli yapımlarla dolu. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler, filmler ve özel programlar bu rehberde!

Kanalların yayın akışları şöyle:

TRT 1 yayın akışı

05:55 Hayatımın Neşesi

08:35 Kaptan Pengu Ve...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Güvercin Hırsızları

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Masumlar Apartmanı

NOW TV yayın akışı

00:30 Kızıl Goncalar

03:30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

04:15 Adım Farah

05:15 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

KANAL D yayın akışı

01:30 Siyah Beyaz Aşk

03:30 5N 1K

04:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

ATV yayın akışı

00:20 Can Borcu

03:00 Zembilli

05:50 Hercai

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını: Tutuklu sayısı 19'a yükseldi Bolu Kartalkaya'daki otel yangını: Tutuklu sayısı 19'a yükseldi

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:00 Zembilli

02:00 Bir Gece Masalı

05:00 Hercai

SHOW TV yayın akışı

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:00 Deha

04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV yayın akışı

01:00 Yalı Çapkını

03:20 Güzel Köylü

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Dizi

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star/Gönüllüler

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

Kaynak: HABER MERKEZİ