27 Ocak Pazartesi akşamında televizyon ekranları birbirinden renkli yapımlarla dolu. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler, filmler ve özel programlar bu rehberde!
Kanalların yayın akışları şöyle:
TRT 1 yayın akışı
05:55 Hayatımın Neşesi
08:35 Kaptan Pengu Ve...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Güvercin Hırsızları
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Masumlar Apartmanı
NOW TV yayın akışı
00:30 Kızıl Goncalar
03:30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel
04:15 Adım Farah
05:15 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
KANAL D yayın akışı
01:30 Siyah Beyaz Aşk
03:30 5N 1K
04:15 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
ATV yayın akışı
00:20 Can Borcu
03:00 Zembilli
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:00 Zembilli
02:00 Bir Gece Masalı
05:00 Hercai
SHOW TV yayın akışı
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:00 Deha
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV yayın akışı
01:00 Yalı Çapkını
03:20 Güzel Köylü
05:20 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Dizi
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TV8 yayın akışı
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star/Gönüllüler
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi