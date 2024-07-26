İzmir'de 27 Temmuz'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı

Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( DOĞA )

Karaoba ( ÇİFTE KUYULAR )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Rafet Paşa ( 5353. Sk. 5355. Sk. 5355/1. Sk. 5356. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adatepe ( 23. Sk. 24. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 67. Sk. 69. Sk. 71. Sk. 73. Sk. Erdem Erdem Cd. KIBRIS )

Dumlupınar ( 66. Sk. 70. Sk. 72. Sk. 75. Sk. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi Özmen )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Seyhan ( 711/3. Sk. 714. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 707. Sk. 705. Sk. 711/2. Sk. 713. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 643/1. Sk. 700. Sk. 711/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Seyhan ( 659/5. Sk. 659/6. Sk. 659/8. Sk. 659/9. Sk. 660. Sk. 659. Sk. 659/15 Aydın Hatboyu Cd. 657. Sk. 660/2. Sk. 659/1. Sk. 659/3. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 6:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( 7074. Sk. 7032 7150 SK. )

Çakabey

Musalla ( 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 7015 7003 7012 7004 7016 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer ( Evka 7 Yolu Sk. 804. Sk. 803. Sk. 802. Sk. 801. Sk. 800. Sk. )

Irmak ( 38/1 Sk. Gaziemir Yeni Mezarlığı )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( Akçay Cd. 342. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( Menekşe Sk. 337. Sk. 342. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Refet Bele ( Eski İzmir Cd. 9125/22. Sk. 9131. Sk. 9131/1. Sk. 9131/11. Sk. 9131/15. Sk. 9131/10 9131/17. Sk. 9131/18. Sk. 9131/2. Sk. 9131/20. Sk. 9131/22. Sk. 9131/3. Sk. 9131/5. Sk. 9131/6. Sk. 9131/7. Sk. )

Ali Fuat Cebesoy ( 9125/13. Sk. 9125/18. Sk. 9125/25. Sk. 9131/13. Sk. 9131/14. Sk. 9135/7. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şemikler ( 6256. Sk. 6221/4. Sk. 6254. Sk. 6252. Sk. 6251. Sk. 6248. Sk. 6247. Sk. 6246. Sk. 6221/9. Sk. 6221/7. Sk. 6221/6. Sk. Erdoğan Akkaya Sk. 6267. Sk. 6264. Sk. 6258. Sk. )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şemikler ( 6255. Sk. 6256. Sk. Erdoğan Akkaya Sk. 1671. Sk. 6194. Sk. 6221/4. Sk. 6249. Sk. 6250. Sk. 6250/1. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

İZSU uyardı | 26 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi var? İZSU uyardı | 26 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi var?

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ansızca ( Ansızca Köyü İç Yolu Ansızca Köyü İzmir Ankara Ansızca Köyü Yolu Ansızca Köy Yolu )

Yenmiş

Ulucak İstiklal

Kuyucak ( KUYUCAK YOLU Kuyucak )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ceritler

Yeni ( MENDERES Park Sk. Mehmet Niğde GEÇİT 8.Bahar 3.Mesir Sk. 3.BAHAR 2.Bahar 1.Yeşillik Sk. 1. Bahar MEHMET NİĞDE MESİR 2.MESİR 1.MESİR )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bengiler ( 6306. Sk. 6084 6116. Sk. 6261 6261. Sk. 6263. Sk. 6265. Sk. 6267. Sk. 6304. Sk. 6305 6308. Sk. 6310. Sk. 6312. Sk. )

Mersin Alanı

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Düzce ( Torlak Küme Evler Torlak Mevkii Torlak Mevki )

Editör: Engin Keskin