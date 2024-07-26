İzmir'de 27 Temmuz'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı
Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( DOĞA )
Karaoba ( ÇİFTE KUYULAR )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5353. Sk. 5355. Sk. 5355/1. Sk. 5356. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adatepe ( 23. Sk. 24. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 67. Sk. 69. Sk. 71. Sk. 73. Sk. Erdem Erdem Cd. KIBRIS )
Dumlupınar ( 66. Sk. 70. Sk. 72. Sk. 75. Sk. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi Özmen )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 711/3. Sk. 714. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 707. Sk. 705. Sk. 711/2. Sk. 713. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 643/1. Sk. 700. Sk. 711/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 659/5. Sk. 659/6. Sk. 659/8. Sk. 659/9. Sk. 660. Sk. 659. Sk. 659/15 Aydın Hatboyu Cd. 657. Sk. 660/2. Sk. 659/1. Sk. 659/3. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 6:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( 7074. Sk. 7032 7150 SK. )
Çakabey
Musalla ( 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 7015 7003 7012 7004 7016 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( Evka 7 Yolu Sk. 804. Sk. 803. Sk. 802. Sk. 801. Sk. 800. Sk. )
Irmak ( 38/1 Sk. Gaziemir Yeni Mezarlığı )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Akçay Cd. 342. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Menekşe Sk. 337. Sk. 342. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Refet Bele ( Eski İzmir Cd. 9125/22. Sk. 9131. Sk. 9131/1. Sk. 9131/11. Sk. 9131/15. Sk. 9131/10 9131/17. Sk. 9131/18. Sk. 9131/2. Sk. 9131/20. Sk. 9131/22. Sk. 9131/3. Sk. 9131/5. Sk. 9131/6. Sk. 9131/7. Sk. )
Ali Fuat Cebesoy ( 9125/13. Sk. 9125/18. Sk. 9125/25. Sk. 9131/13. Sk. 9131/14. Sk. 9135/7. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6256. Sk. 6221/4. Sk. 6254. Sk. 6252. Sk. 6251. Sk. 6248. Sk. 6247. Sk. 6246. Sk. 6221/9. Sk. 6221/7. Sk. 6221/6. Sk. Erdoğan Akkaya Sk. 6267. Sk. 6264. Sk. 6258. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6255. Sk. 6256. Sk. Erdoğan Akkaya Sk. 1671. Sk. 6194. Sk. 6221/4. Sk. 6249. Sk. 6250. Sk. 6250/1. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ansızca ( Ansızca Köyü İç Yolu Ansızca Köyü İzmir Ankara Ansızca Köyü Yolu Ansızca Köy Yolu )
Yenmiş
Ulucak İstiklal
Kuyucak ( KUYUCAK YOLU Kuyucak )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ceritler
Yeni ( MENDERES Park Sk. Mehmet Niğde GEÇİT 8.Bahar 3.Mesir Sk. 3.BAHAR 2.Bahar 1.Yeşillik Sk. 1. Bahar MEHMET NİĞDE MESİR 2.MESİR 1.MESİR )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bengiler ( 6306. Sk. 6084 6116. Sk. 6261 6261. Sk. 6263. Sk. 6265. Sk. 6267. Sk. 6304. Sk. 6305 6308. Sk. 6310. Sk. 6312. Sk. )
Mersin Alanı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Küme Evler Torlak Mevkii Torlak Mevki )