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27 Temmuz tramvay sefer saatler! Tramvay durakları! Tramvay kaça kadar açık? Tramvay nerelere gidiyor

27 Temmuz tramvay sefer saatler! Tramvay durakları! Tramvay kaça kadar açık? Tramvay nerelere gidiyor

İzmir'de vapur sefer saatleri, 27 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla güncellendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan yolcu talebini karşılamak için bazı hatlarda ek seferler düzenledi. İzmir Körfezi'nde konforlu ve hızlı ulaşım sağlayan vapur seferleri, yolcuların iş ve tatil planlarına uyum sağlamak amacıyla düzenlendi.

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