İzmir’de hakkında iki ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

İzmir’de 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, hakkında 'kasten öldürme' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli firari yakalandı.

Polisin titiz takibi sonuç verdi

Ekiplerin kent genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve istihbari takip sonucu tespit edilen C.B., düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Yetkililer, aranan şahıslara yönelik operasyonların kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, C.B.’nin geçmişte birçok suça karıştığı, cezasının bir bölümünü infaz kurumunda geçirdiği ve bir süre önce firar ettiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer operasyonların aralıksız süreceğini ifade etti.