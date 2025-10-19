Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen 2 bin 764 işçi alımı başvuruları tamamlandı. Adayların gözü şimdi kura çekimi tarihinde. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

Kura çekimi 12 Kasım’da yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 işçi alımı için kura çekimini 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında gerçekleştirecek. Çekiliş, Ankara’da noter huzurunda yapılacak.

Toplam alım kapsamında 1.984 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek.

Kura çekimi nereden izlenebilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, kurumun resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca sonuçlar, kura sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden de görüntülenebilecek.

Başvurular 13 Ekim’de tamamlandı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 13 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.