Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün içsel bir enerjiyi hissedebilir, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Yeni projelere başlamak için ideal bir zaman. Ancak duygusal dengeye dikkat!

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir yerden kazanç gelebilir. İlişkilerde ise biraz daha esnek olmanız gerekebilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Sosyal çevrenizden gelen destekle motivasyonunuz artacak. Ancak, kariyerle ilgili kararlarınızı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşanabilir. Aile içi sorunlara daha anlayışlı yaklaşmanız gerekebilir. Kendinize zaman ayırın.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyerinizde büyük bir adım atma zamanı geldi. Yeni bir pozisyon ya da terfi gündeme gelebilir. Ancak kibirli davranışlardan kaçının.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Detaylara önem vererek başarılı olabilirsiniz. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız, fazla çalışmanın bedeli ağır olabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

İlişkilerde dengeyi bulmak için çaba göstermeniz gerekebilir. Karşınızdaki kişilerin duygularını dikkate almak size fayda sağlayacaktır.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Bugün sezgileriniz oldukça güçlü. Finansal konularda risk alabilirsiniz, ancak dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlara dikkat edin.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Macera arayışınız devam ediyor. Bugün yeni bir hobiye başlayabilir ya da seyahat planları yapabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanın.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kariyerinizde önemli bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirirken, ailenizle de ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Dengede kalmaya çalışın.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Yaratıcılığınızın zirvede olduğu bir gün. Yeni projeler için mükemmel bir zaman. Ancak, bireysel çalışmalar yerine takım çalışmasını tercih edin.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Duygusal anlamda hassas bir gün geçirebilirsiniz. Meditasyon ya da doğa yürüyüşleriyle rahatlayabilirsiniz. Maddi konularda temkinli olun.