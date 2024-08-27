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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Boynuyoğun ( Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu koreli sokak Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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