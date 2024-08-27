İzmir'de 28 Ağustos Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk ( Öykü Sk. Hoca Sk. )
Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk ( Öykü Sk. Mithatpaşa Cd. Lider Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
Katrancı
BORNOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 5003/1. Sk. 298. Sk. 297/3. Sk. 297/1. Sk. 297. Sk. Üniversite Cd. Üniversite Stadyum Metro İstasyonu Sanayi Cd. )
Çınar ( ÜNİVERSİTE 5003. Sk. )
Saat : 1:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mevlana ( 1771/1. Sk. )
Erzene ( 1776. Sk. 373. Sk. )
Kazımdirik ( 153. Sk. 160. Sk. 161. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 170. Sk. 172. Sk. 173. Sk. 175. Sk. 180. Sk. 180/2. Sk. 183. Sk. 183/1. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 194. Sk. 368. Sk. 370. Sk. 371. Sk. Bornova Metro İstasyonu Gediz Cd. Mustafa Kemal Cd. Süvari Cd. Zafer Cd. Üniversite Cd. Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu Ankara )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/17. Sk. 693/2. Sk. 693/23. Sk. 693/9. Sk. 688/17 687/6 688/15. Sk. 688/14. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( 27062/5 27068. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 489. Sk. 490. Sk. 492. Sk. 479/1 496 473. Sk. 475. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 250. Sk. 249. Sk. MERSİNAKİ 274. Sk. 251. Sk. 248. Sk. )
Saat : 14:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 366. Sk. 313. Sk. 307. Sk. Hotel Leon )
Saat : 16:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 287. Sk. 289. Sk. 291. Sk. 336. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 342. Sk. 348. Sk. 350. Sk. 352. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım ÇalışmalarıSekiz Eylül ( 134. Sk. 129. Sk. 130/1. Sk. 131. Sk. Şehit Er İsa Türkmen Cd. Kirazlı Cd. 126. Sk. 128. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çambel ( 2525 2518 2511 )
KONAK / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Fatih 1587/1. Sk. 1587. Sk. 1580. Sk. 1577. Sk. 1561 )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Can Yücel Sk. Atatürk Cd. 1448. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1480. Sk. 1469. Sk. 1479. Sk. Atatürk Cd. )
Saat : 13:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1471. Sk. 1458. Sk. 1460. Sk. 1464. Sk. 1468. Sk. 1469. Sk. 1470. Sk. 1472. Sk. 1473. Sk. Atatürk Cd. )
Umurbey ( Park İçi Yolu )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Süleymanlı ( yayla önü küme evler 919/1 yaylaönü küme evleri Süleymanlı Köyü 929. Sk. 928. Sk. 927. Sk. 926. Sk. 925. Sk. 924. Sk. 923. Sk. 922. Sk. )
Telekler ( 6414. Sk. 6413. Sk. 6411. Sk. 6410. Sk. 6409. Sk. 6408. Sk. 6407. Sk. 6405. Sk. 6404. Sk. 6402. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( 6132 6128 HATUNDERE 6131/1 6122. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6111. Sk. 6110. Sk. 6109. Sk. 6108. Sk. 6107. Sk. 6106. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6131 )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Boynuyoğun ( Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu koreli sokak Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Dere
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3584 3639 3588 )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3091 3032 )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yemişlik ( 6004 6002 Sk. 6003. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( 5121. Sk. 5119. Sk. 5020. Sk. AYDIN 5014 5024 5018. Sk. Haydar Çam Sk. 5125. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İçmeler ( Eski Urla İzmir Yolu Cd. 1168 TEKKE )
Altıntaş ( DÜNDARLI KÜME EVLERİ )