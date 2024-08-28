28 Ağustos 2024 Çarşamba günü, Manisa'nın çeşitli ilçelerinde GDZ Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların bu süre zarfında tedbirli olmaları ve kesinti öncesinde gerekli önlemleri almaları öneriliyor. İşte detaylar:

Saruhanlı İlçesi

Saruhanlı ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında elektrik kesintisi olacak. Etkilenecek mahalleler arasında Cengiz Topel Mahallesi'nde Gazze Sokak, Talat Paşa Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Mazhar Şahin Sokak, Kırlangıç Sokak, Dörtyol Sokak, Aydın Sokak, Anafartalar Caddesi ve Akıncılar Sokak yer alıyor.

Soma İlçesi

Soma ilçesinde de aynı gün, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Pirahmet Mahallesi'ndeki Pirahmet Köyü İç Yolu bu kesintiden etkilenecek.

Akhisar İlçesi

Akhisar’da çok sayıda mahalle ve sokakta 09:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi olacak. Gökçeköy Mahallesi'nin İstiklal Sokak, Ülkü Sokak, Çandarlı Sokak, Yıldırım Sokak gibi bölgeleri ve Seyitoba ile Işıkköy mahalleleri de bu kesintiden etkilenecek.

Alaşehir İlçesi

Alaşehir ilçesinde ise saat 10:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenecek mahalleler arasında Örencik, Sarıpınar, Uluderbent ve birçok diğer mahalle bulunuyor.

Yunusemre İlçesi

Yunusemre ilçesinde de 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Kocakoru Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Gördes İlçesi

Gördes ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Hüseyni Baba Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Sarıgöl İlçesi

Sarıgöl ilçesinde ise Şeyhdavutlar Mahallesi'nde 12:00 ile 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Bu kesintiler boyunca elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması önem arz ediyor. GDZ Elektrik yetkilileri, planlı kesintilerin ardından en kısa sürede elektrik hizmetinin normale döneceğini belirtti.

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.