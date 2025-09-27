AYDEM Elektrik, 28 Eylül Pazar günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

28 Eylül Pazar günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İl İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Manisa Ahmetli 09:00 – 17:00 Bahçecik Mah., Matdere Mah. (kısmen), Ulu Cami Mah. Necati Çankaya Sulama, Hasan Ordu, MASKİ, Soleado GES, baz istasyonları ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Akhisar 09:00 – 11:00 Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Alaşehir 09:00 – 17:00 İstasyon Mah. Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Demirci 09:00 – 17:00 Mihatpaşa Mah. Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Gölmarmara 09:00 – 17:00 Yeniköy Mah. Erdem Kervan Özel, TST TR-40 bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Gördes 09:00 – 17:00 Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Erenler, Ummanderesi, Çomaklıyayla, Taşpınar köyleri ve çok sayıda özel trafo Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Kırkağaç 09:00 – 17:00 Halil Çok TR (1–11 arası özel trafolar), Mustafa Yavuz Özyazıcı özel trafo Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Köprübaşı 10:30 – 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler mahalleleri ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Kula 09:00 – 17:00 Tabakhane Mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Salihli 09:00 – 17:00 Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafo Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Sarıgöl 09:00 – 10:00 Güneydamları, Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Saruhanlı 09:00 – 12:00 Cumhuriyet Mah. ve Cengiz Topel Mah. (kısmen) Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Şehzadeler 09:00 – 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve çevresindeki ticarethaneler ve sulamalar Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Selendi 10:00 – 16:00 Yukarı Güllüce Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Soma 17:00 – 18:00 İnönü Mah. (Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. bir kısmı), Hamidiye Mah. (Vefa, Sahil, Şehit Ömer Halil Sk.) Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Turgutlu 09:00 – 17:00 Şehitler Mah. (Necat Niğdeli özel trafo), Avşar Mah. (Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları), Albayrak Mah. özel trafolar ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Manisa Yunusemre 23:00 – 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

