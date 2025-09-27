AYDEM Elektrik, 28 Eylül Pazar günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
28 Eylül Pazar günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
28 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Tarih / Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Kesinti Nedeni
|Denizli
|Merkezefendi
|10:00 – 15:00
|Haciyeyüplü, Kayalar Mah., Haciyeyüplü Blv., Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk. ve çevresi, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Merkez
|10:00 – 15:00
|Şemikler Mah., Çinkaya Blv. bir kısmı, Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 Sk. ve ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Pamukkale
|09:00 – 13:00
|Pelitlibağ Mah., Fevzi Çakmak Blv., 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 Sk. ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Buldan
|09:30 – 15:30
|Yeniçam Mahallesi tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çivril
|09:00 – 15:00
|Koçak Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Tavas
|11:00 – 12:00
|Medet Mahallesi’nin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Acıpayam
|10:00 – 15:00
|Çakır Mahallesi’nin bir kısmı ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çameli
|11:00 – 16:00
|Gürsu Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çal
|15:00 – 16:30
|Kaplanlar Mah., Kömrelli Sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Sarayköy
|10:00 – 15:00
|Köprübaşı Mahallesi tamamı, Mesut Öğün TR, Akça Enerji Ö trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Serinhisar
|10:00 – 17:00
|Cumhuriyet Mah., özel trafolu müşteriler ve enerji tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, BOTAŞ Serinhisar Vana, Semih Vural, Hüseyin İnce, Çoban TR, Osman Can, Çaylı Hanı, Kuzuören GES, Alan GES, Pamukkale GES vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Babadağ
|09:00 – 14:00
|Yeniköy Mahallesi’nin bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Baklan
|10:00 – 15:00
|Dağal Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Bekilli
|10:00 – 15:00
|Bükrüce ve Gömce Mahalleleri tamamı, 9 adet ÖTM ve Ahmet Koç GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Beyağaç
|01:00 – 06:00
|İlçe genelindeki tüm mahalleler ve ara sokaklar, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çardak
|13:00 – 18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri (kısmen)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Güney
|10:00 – 12:00
|Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Honaz
|01:00 – 01:30
|İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mahalleleri, tünel şantiyeleri, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Kale
|01:00 – 06:00
|İlçe genelindeki tüm mahalleler, Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/