AYDEM Elektrik, 28 Eylül Pazar günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

28 Eylül Pazar günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

28 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Tarih / Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Kesinti Nedeni
Denizli Merkezefendi 10:00 – 15:00 Haciyeyüplü, Kayalar Mah., Haciyeyüplü Blv., Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk. ve çevresi, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Merkez 10:00 – 15:00 Şemikler Mah., Çinkaya Blv. bir kısmı, Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 Sk. ve ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Pamukkale 09:00 – 13:00 Pelitlibağ Mah., Fevzi Çakmak Blv., 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 Sk. ve bağlı ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Buldan 09:30 – 15:30 Yeniçam Mahallesi tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çivril 09:00 – 15:00 Koçak Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Tavas 11:00 – 12:00 Medet Mahallesi’nin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Acıpayam 10:00 – 15:00 Çakır Mahallesi’nin bir kısmı ve bağlı ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çameli 11:00 – 16:00 Gürsu Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çal 15:00 – 16:30 Kaplanlar Mah., Kömrelli Sokak Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Sarayköy 10:00 – 15:00 Köprübaşı Mahallesi tamamı, Mesut Öğün TR, Akça Enerji Ö trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Serinhisar 10:00 – 17:00 Cumhuriyet Mah., özel trafolu müşteriler ve enerji tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, BOTAŞ Serinhisar Vana, Semih Vural, Hüseyin İnce, Çoban TR, Osman Can, Çaylı Hanı, Kuzuören GES, Alan GES, Pamukkale GES vb.) Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Babadağ 09:00 – 14:00 Yeniköy Mahallesi’nin bir kısmı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Baklan 10:00 – 15:00 Dağal Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Bekilli 10:00 – 15:00 Bükrüce ve Gömce Mahalleleri tamamı, 9 adet ÖTM ve Ahmet Koç GES Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Beyağaç 01:00 – 06:00 İlçe genelindeki tüm mahalleler ve ara sokaklar, özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çardak 13:00 – 18:00 İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri (kısmen) Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Güney 10:00 – 12:00 Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Honaz 01:00 – 01:30 İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mahalleleri, tünel şantiyeleri, özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Kale 01:00 – 06:00 İlçe genelindeki tüm mahalleler, Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

