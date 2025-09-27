GDZ Elektrik, 28 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

28 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
İzmir Aliağa 08:30 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat çevresi Planlı
İzmir Balçova 00:00 07:00 Çetin Emeç Mah., Selway AVM Planlı
İzmir Bayındır 09:00 17:00 Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. trafoları Planlı
İzmir Bayraklı 09:00 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Bergama 16:00 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı Planlı
İzmir Beydağ 09:00 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır ve tarımsal sulama tesisleri Planlı
İzmir Bornova 09:00 17:00 Atatürk Mah., Yavuz Cd., 829, 829/2 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Buca 09:00 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd. ve civarı Planlı
İzmir Çeşme 09:00 11:00 Alaçatı, Hurmalı Mevkii, baraj çevresi, otoyol gişeler Planlı
İzmir Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8216-8221 sokaklar civarı Planlı
İzmir Dikili 09:00 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı
İzmir Foça 09:00 10:30 Eski Foça geneli, Emekli Sandığı tatil köyleri, siteler ve çevresi Planlı
İzmir Gaziemir 09:00 13:00 Atıfbey Mah. Planlı
İzmir Güzelbahçe 09:00 17:00 Atatürk Mah. birçok cadde ve sokak Planlı
İzmir Karabağlar 01:00 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi Planlı
İzmir Karaburun 13:00 15:00 Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, siteler ve civarı Planlı
İzmir Karşıyaka 09:00 17:00 Esentepe Mah., 8809/4-8809/35 Sk. civarı Planlı
İzmir Kemalpaşa 09:00 15:00 Yiğitler Mah., Menengeç Mevkii, Yukarı Yiğitler ve civarı Planlı
İzmir Kiraz 09:00 17:00 Taşlıyatak, Tumbullar, Karabulu, Doğancılar, Umurlu Mah. Planlı
İzmir Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., 710-729 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Menderes 09:00 17:00 Oğlananası Mah. Planlı
İzmir Menemen 13:30 15:00 Yahşelli Mah., 6320-6333 Sk. ve civarı Planlı
İzmir Narlıdere 09:00 16:00 Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı Planlı
İzmir Ödemiş 10:00 18:00 Kerpiçlik Mah. Planlı
İzmir Seferihisar 09:00 17:00 Kavakdere Mah., Kavakdere Cd. Planlı
İzmir Selçuk 09:00 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cd., Kubilay Cd., İstiklal Cd. Planlı
İzmir Tire 09:00 17:00 GES tesisleri, Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri Planlı
İzmir Torbalı 09:00 17:00 Pancar Mah., birçok cadde ve İzban istasyon civarı Planlı
İzmir Urla 09:00 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah. Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için