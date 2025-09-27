GDZ Elektrik, 28 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
28 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|İzmir
|Aliağa
|08:30
|16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat çevresi
|Planlı
|İzmir
|Balçova
|00:00
|07:00
|Çetin Emeç Mah., Selway AVM
|Planlı
|İzmir
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. trafoları
|Planlı
|İzmir
|Bayraklı
|09:00
|12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Bergama
|16:00
|17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı
|İzmir
|Beydağ
|09:00
|12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır ve tarımsal sulama tesisleri
|Planlı
|İzmir
|Bornova
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah., Yavuz Cd., 829, 829/2 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Buca
|09:00
|11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Çeşme
|09:00
|11:00
|Alaçatı, Hurmalı Mevkii, baraj çevresi, otoyol gişeler
|Planlı
|İzmir
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah., 8216-8221 sokaklar civarı
|Planlı
|İzmir
|Dikili
|09:00
|17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı
|İzmir
|Foça
|09:00
|10:30
|Eski Foça geneli, Emekli Sandığı tatil köyleri, siteler ve çevresi
|Planlı
|İzmir
|Gaziemir
|09:00
|13:00
|Atıfbey Mah.
|Planlı
|İzmir
|Güzelbahçe
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah. birçok cadde ve sokak
|Planlı
|İzmir
|Karabağlar
|01:00
|01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi
|Planlı
|İzmir
|Karaburun
|13:00
|15:00
|Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, siteler ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Karşıyaka
|09:00
|17:00
|Esentepe Mah., 8809/4-8809/35 Sk. civarı
|Planlı
|İzmir
|Kemalpaşa
|09:00
|15:00
|Yiğitler Mah., Menengeç Mevkii, Yukarı Yiğitler ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Kiraz
|09:00
|17:00
|Taşlıyatak, Tumbullar, Karabulu, Doğancılar, Umurlu Mah.
|Planlı
|İzmir
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mah., 710-729 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Menderes
|09:00
|17:00
|Oğlananası Mah.
|Planlı
|İzmir
|Menemen
|13:30
|15:00
|Yahşelli Mah., 6320-6333 Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı
|Planlı
|İzmir
|Ödemiş
|10:00
|18:00
|Kerpiçlik Mah.
|Planlı
|İzmir
|Seferihisar
|09:00
|17:00
|Kavakdere Mah., Kavakdere Cd.
|Planlı
|İzmir
|Selçuk
|09:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cd., Kubilay Cd., İstiklal Cd.
|Planlı
|İzmir
|Tire
|09:00
|17:00
|GES tesisleri, Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri
|Planlı
|İzmir
|Torbalı
|09:00
|17:00
|Pancar Mah., birçok cadde ve İzban istasyon civarı
|Planlı
|İzmir
|Urla
|09:00
|17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah.
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/