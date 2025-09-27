GDZ Elektrik, 28 Eylül Pazar günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
28 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Manisa
|Ahmetli
|09:00 – 17:00
|Bahçecik Mah., Matdere Mah. (kısmen), Ulu Cami Mah. Necati Çankaya Sulama, Hasan Ordu, MASKİ, Soleado GES, baz istasyonları ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Akhisar
|09:00 – 11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Alaşehir
|09:00 – 17:00
|İstasyon Mah. Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Demirci
|09:00 – 17:00
|Mihatpaşa Mah. Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Gölmarmara
|09:00 – 17:00
|Yeniköy Mah. Erdem Kervan Özel, TST TR-40 bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Gördes
|09:00 – 17:00
|Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Erenler, Ummanderesi, Çomaklıyayla, Taşpınar köyleri ve çok sayıda özel trafo
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Kırkağaç
|09:00 – 17:00
|Halil Çok TR (1–11 arası özel trafolar), Mustafa Yavuz Özyazıcı özel trafo
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Köprübaşı
|10:30 – 13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Kula
|09:00 – 17:00
|Tabakhane Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Salihli
|09:00 – 17:00
|Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafo
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Sarıgöl
|09:00 – 10:00
|Güneydamları, Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Saruhanlı
|09:00 – 12:00
|Cumhuriyet Mah. ve Cengiz Topel Mah. (kısmen)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Şehzadeler
|09:00 – 15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve çevresindeki ticarethaneler ve sulamalar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Selendi
|10:00 – 16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Soma
|17:00 – 18:00
|İnönü Mah. (Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. bir kısmı), Hamidiye Mah. (Vefa, Sahil, Şehit Ömer Halil Sk.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Turgutlu
|09:00 – 17:00
|Şehitler Mah. (Necat Niğdeli özel trafo), Avşar Mah. (Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları), Albayrak Mah. özel trafolar ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Manisa
|Yunusemre
|23:00 – 23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr