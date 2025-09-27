AYDEM Elektrik, 28 Eylül Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
28 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Tarih / Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Kesinti Nedeni
|Muğla
|Ortaca
|09:00 – 12:00
|Beşköprü, Arıkbaşı Mah., Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Bodrum
|15:00 – 19:30
|Cevat Şakir Mah., İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (bir kısmı), Cafer Paşa Cd. (bir kısmı), Büyük İskender Cd. (bir kısmı), Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), çeşitli sokaklar (Halilim, Çökertme, Aspat, Sabırlık, Mandalin vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Menteşe
|14:00 – 17:00
|Orhaniye Mah. (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı), ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Menteşe (Merkez)
|14:00 – 17:00
|Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç küme evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin küme evleri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Fethiye
|12:00 – 16:00
|Patlangıç Mah., Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sokak ve bağlantıları, MUSKİ içme suyu deposu çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Milas
|09:00 – 17:00
|Baharlı, Bahçeköy, Koru, Akyol, Beçin Mahalleleri, Milas-Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Seydikemer
|09:00 – 15:00
|Bayırköy Mah., Merkez Mevkii ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Dalaman
|14:00 – 18:00
|Altıntaş Mah., Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve sokakları, İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa sokakları, Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Marmaris
|10:00 – 16:00
|Hisarönü Mah. Merkez Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Ula
|10:00 – 16:00
|Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Yatağan
|10:00 – 16:00
|Hacıbeyramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mahalleleri tamamı, ÖTM müşterileri. Çalışmalar erken bitmesi durumunda elektrik planlanandan önce verilebilir.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Kavaklıdere
|14:00 – 17:00
|Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 28 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr