İzmir'de 28 Haziran'da 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( 2132 )
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( 2132 1601. Sk. )
Saat : 12:00 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( 2132 1601. Sk. )
Saat : 14:00 - 14:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( 1601. Sk. 2132 )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Özlem Sk. Çamlık Sk. ÖZGÜRLÜK 345 )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aktepe ( Mehmet Emin Balcı HASAN ÇAVUŞ )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Beşyol ( Sarnıç Cd. Yamaç Sk. Çelik Sk. Çelik BEŞYOL YAMAÇ Badem Beşyol )
Kurudere ( Kartal Doğa Doğa Sk. Kurudere Cd. )
Sarnıçköy ( Filiz Sarnıç Cd. )
Karaçam
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırklar ( 5026. Sk. 5027 5030. Sk. Karabağlar Sk. İpek Kümeevleri MEVLANA 5009 5017 5019 5022 5021 5029 5024 DEMOKRASİ 5004 5006 5016 5012 )
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirinkapı ( 1058/1. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060/1. Sk. )
İzkent
Gaziler ( Yavuz Sultan Selim Cd. 1080/2. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( İzmir Çeşme Yolu )
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy
Germiyan ( 20300 Yaka Küme İzmir Çeşme Yolu ÖREN MEVKİİ Kösedağ Mevkii İcyol İc Yol 20009/1 ÇÜMEN 8. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 20009 Çümen Küme Evler ÖREN )
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16076 16032. Sk. 16062. Sk. 16067. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16074. Sk. 16077. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemal Atatürk ( 571 Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 587 585. Sk. 588 578 580 581 577 584 586 582 )
Hacıveli ( 434 415 39/1 414/1 412/1 20. Sk. 39/1. Sk. 40/1. Sk. 40/2. Sk. 411 411/1. Sk. 412 413. Sk. 414. Sk. 415. Sk. 418. Sk. 430. Sk. 434 436. Sk. )
Yeniköy
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler ( 205. Sk. 203. Sk. İzmir-Seferihisar Yolu 75. Yıl Cumhuriyet 199. Sk. 374. Sk. 372. Sk. 370. Sk. 368. Sk. 213. Sk. 209. Sk. 193. Sk. 195. Sk. )
Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Paşa ( 2191. Sk. 2193. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Limontepe ( 9756. Sk. )
Ali Fuat Erden ( 9763/1. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Günaltay ( Mehmet Çiftçi 4903. Sk. 4900. Sk. 4899. Sk. 4898. Sk. 4893. Sk. 4892. Sk. 4867. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( KAZALLI KAZALLI Kazallı Kazallı )
Çatak
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çatak ( Taşlıçukur )
Saat : 13:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yağlar ( Yayla )
KONAK / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneşli ( 529/1. Sk. 527. Sk. 520/2. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneşli ( Halide Edip Adıvar Cd. 529/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 800/1. Sk. İc Yol İc Yol İc Sokak İc Sokak Yol Yol Gazi Atatürk Cad. Gazi Atatürk Cad. Ara Sokak Ara Sokak 812. Sk. 812. Sk. 810. Sk. 810. Sk. 808. Sk. 808. Sk. 807. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 806. Sk. 805. Sk. 805. Sk. 804. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 803. Sk. 801. Sk. 801. Sk. 800/1. Sk. 800. Cd. 800. Cd. 800 800 )
Belen
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 821. Sk. 900. Sk. Gazi Atatürk Cad. 818 800. Cd. Sarıkaya Mevki Yolu )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balabanlı ( BALABANLI )
Konaklı
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Köseler
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Koy Yolu Torlak )
Turgut
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik ( 118. Sk. Bahçeköyönü KUŞADASI 111. Sk. 115 109. Sk. 110. Sk. Tepecik Cd. bahçeköy önü bahçeköy önü bahçeköy önü KAVAKDERE CADDESİ 101. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 108/1. Sk. 112. Sk. 113. Sk. 116. Sk. 116/1 Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sığacık ( Şadırvan 126. Sk. 127 Sk. 128. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. Liman Cd. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik ( Zümrüt Evler )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu )
Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu )
Akçaşehir
Çukurköy ( Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu )
Hisarlık ( YUVALI Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU )
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN )
Karateke
Turan ( YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eskioba ( Eskioba Köyü )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eskioba ( Eskioba Köyü )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3604 3595 Sk. 3618 Sk. 3627 3625. Sk. 3621. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3589. Sk. 3585. Sk. 3587 Sk. İbrahim Kesici Cd. Atilla Sunar Cd. 3601. Sk. 3598. Sk. 3596. Sk. 3595 )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırbaş
Arslanlar
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3699. Sk. 3693 Sk. 3658. Sk. 3652 Sk. 3701 Sk. 3658 Sk. 3648 3689 sk. 3646 )
URLA / İZMİR
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinler ( 7604 7605 )
Zeytineli ( SAHİL CUMHURİYET )
Uzunkuyu ( 7501 İzmir Çeşme Yolu Ondört Eylül Cd. Kuşalan ARDIÇ 7521 Bağlar Sk. 7650 KIZIL ÇAM )
Barbaros ( 7028 )
Birgi ( SAVRAN KULE ÇETİN SİTESİ 7501 7516 7504 7501 PETUNYA 7510 Sk. )