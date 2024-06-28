İzmir'de 28 Haziran'da 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( 2132 )

Saat : 13:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( 2132 1601. Sk. )

Saat : 12:00 - 12:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( 2132 1601. Sk. )

Saat : 14:00 - 14:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( 1601. Sk. 2132 )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( Özlem Sk. Çamlık Sk. ÖZGÜRLÜK 345 )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aktepe ( Mehmet Emin Balcı HASAN ÇAVUŞ )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beşyol ( Sarnıç Cd. Yamaç Sk. Çelik Sk. Çelik BEŞYOL YAMAÇ Badem Beşyol )

Kurudere ( Kartal Doğa Doğa Sk. Kurudere Cd. )

Sarnıçköy ( Filiz Sarnıç Cd. )

Karaçam

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırklar ( 5026. Sk. 5027 5030. Sk. Karabağlar Sk. İpek Kümeevleri MEVLANA 5009 5017 5019 5022 5021 5029 5024 DEMOKRASİ 5004 5006 5016 5012 )

Saat : 3:00 - 3:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirinkapı ( 1058/1. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060/1. Sk. )

İzkent

Gaziler ( Yavuz Sultan Selim Cd. 1080/2. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 5:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Germiyan ( İzmir Çeşme Yolu )

Saat : 5:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaköy

Germiyan ( 20300 Yaka Küme İzmir Çeşme Yolu ÖREN MEVKİİ Kösedağ Mevkii İcyol İc Yol 20009/1 ÇÜMEN 8. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 20009 Çümen Küme Evler ÖREN )

Alaçatı ( Ares Kooperatifi )

Saat : 5:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 16076 16032. Sk. 16062. Sk. 16067. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16074. Sk. 16077. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemal Atatürk ( 571 Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 587 585. Sk. 588 578 580 581 577 584 586 582 )

Hacıveli ( 434 415 39/1 414/1 412/1 20. Sk. 39/1. Sk. 40/1. Sk. 40/2. Sk. 411 411/1. Sk. 412 413. Sk. 414. Sk. 415. Sk. 418. Sk. 430. Sk. 434 436. Sk. )

Yeniköy

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Siteler ( 205. Sk. 203. Sk. İzmir-Seferihisar Yolu 75. Yıl Cumhuriyet 199. Sk. 374. Sk. 372. Sk. 370. Sk. 368. Sk. 213. Sk. 209. Sk. 193. Sk. 195. Sk. )

Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Paşa ( 2191. Sk. 2193. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Limontepe ( 9756. Sk. )

Ali Fuat Erden ( 9763/1. Sk. )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Günaltay ( Mehmet Çiftçi 4903. Sk. 4900. Sk. 4899. Sk. 4898. Sk. 4893. Sk. 4892. Sk. 4867. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere ( KAZALLI KAZALLI Kazallı Kazallı )

Çatak

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çatak ( Taşlıçukur )

Saat : 13:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yağlar ( Yayla )

KONAK / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güneşli ( 529/1. Sk. 527. Sk. 520/2. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güneşli ( Halide Edip Adıvar Cd. 529/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haykıran ( 800/1. Sk. İc Yol İc Yol İc Sokak İc Sokak Yol Yol Gazi Atatürk Cad. Gazi Atatürk Cad. Ara Sokak Ara Sokak 812. Sk. 812. Sk. 810. Sk. 810. Sk. 808. Sk. 808. Sk. 807. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 806. Sk. 805. Sk. 805. Sk. 804. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 803. Sk. 801. Sk. 801. Sk. 800/1. Sk. 800. Cd. 800. Cd. 800 800 )

Belen

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haykıran ( 821. Sk. 900. Sk. Gazi Atatürk Cad. 818 800. Cd. Sarıkaya Mevki Yolu )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Balabanlı ( BALABANLI )

Konaklı

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Köseler

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Düzce ( Koy Yolu Torlak )

Turgut

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik ( 118. Sk. Bahçeköyönü KUŞADASI 111. Sk. 115 109. Sk. 110. Sk. Tepecik Cd. bahçeköy önü bahçeköy önü bahçeköy önü KAVAKDERE CADDESİ 101. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 108/1. Sk. 112. Sk. 113. Sk. 116. Sk. 116/1 Sk. )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sığacık ( Şadırvan 126. Sk. 127 Sk. 128. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. Liman Cd. )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik ( Zümrüt Evler )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu )

Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu )

Akçaşehir

Çukurköy ( Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu )

Hisarlık ( YUVALI Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU )

Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN )

Karateke

Turan ( YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Derebaşı

Kızılcahavlu

Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eskioba ( Eskioba Köyü )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eskioba ( Eskioba Köyü )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3604 3595 Sk. 3618 Sk. 3627 3625. Sk. 3621. Sk. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Muratbey ( 3589. Sk. 3585. Sk. 3587 Sk. İbrahim Kesici Cd. Atilla Sunar Cd. 3601. Sk. 3598. Sk. 3596. Sk. 3595 )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırbaş

Arslanlar

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3699. Sk. 3693 Sk. 3658. Sk. 3652 Sk. 3701 Sk. 3658 Sk. 3648 3689 sk. 3646 )

URLA / İZMİR

Saat : 5:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytinler ( 7604 7605 )

Zeytineli ( SAHİL CUMHURİYET )

Uzunkuyu ( 7501 İzmir Çeşme Yolu Ondört Eylül Cd. Kuşalan ARDIÇ 7521 Bağlar Sk. 7650 KIZIL ÇAM )

Barbaros ( 7028 )

Birgi ( SAVRAN KULE ÇETİN SİTESİ 7501 7516 7504 7501 PETUNYA 7510 Sk. )

Editör: Engin Keskin