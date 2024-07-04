İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim - 19 Kasım 2024 arasında düzenlenecek, programı Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde hazırlanan 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak. İ28İSTANBUL (İGFA) - 28. İstanbul Tiyatro Festivali'ne ilişkin programın tamamı Eylül ayında açıklanacak.

Dünyada fırtınalar estiren topluluk Sankai Juku ilk kez festivalde yer alacak.

Sankai Juku, Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden Utsushi ile festivale geliyor.

1980’lerin başında butoh dansını Avrupa’ya sevdiren ünlü koreograf Ushio Amagatsu'nun özgün görsel dili sahnede sadece bedenleri değil, ruhları da harekete geçiriyor. İnsan doğasının gizemlerine eğilen koreografi, izleyicilerin duygularında yankı buluyor. Uluslararası festivallerden gelen yoğun istek üzerine yaratılan Utsushi, Amagatsu’nun 45 yıllık sanatının özünü yansıtan bir retrospektif olduğu gibi kendi içinde bütünlüklü yeni bir eser.

10 YIL SONRA YENİDEN: SCHAUBÜHNE BERLİN

Bu arada sahneye koyduğu her eser izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, bir başyapıtla festivale dönüyor.

Her yapımıyla tiyatro tarihinde yeni bir sayfa açan yönetmen Ostermeier ve festivale daha önce konuk olan Nora Bir Bebek Evi, Hamlet ve Bir Halk Düşmanı yapımlarıyla İstanbul Tiyatro Festivali takipçilerini derinden etkileyen Alman topluluk, bu kez İstanbul'a Lars Eidinger’in başrolünde parladığı, dünya sahnelerini kasıp kavuran çağdaş bir III. Richard yorumu ile konuk oluyor.