Denizli'de 28 Ocak Salı günü hava durumu puslu olarak kaydedildi. Sıcaklık, en düşük 6°C, en yüksek ise 17°C olacak. Nem oranı ise sabah saatlerinde %53'ten, akşam saatlerinde %89'a kadar çıkacak.

Saatlik hava durumu

24:00 - 03:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %67, rüzgar hızı 3 km/sa.

03:00 - 06:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 6°C, nem %74, rüzgar hızı 3 km/sa.

06:00 - 09:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %76, rüzgar hızı 3 km/sa.

09:00 - 12:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14°C, nem %58, rüzgar hızı 3 km/sa.

12:00 - 15:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 17°C, nem %53, rüzgar hızı 4 km/sa.

15:00 - 18:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14°C, nem %72, rüzgar hızı 1 km/sa.

18:00 - 21:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %81, rüzgar hızı 4 km/sa.

21:00 - 24:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %89, rüzgar hızı 5 km/sa.

28 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.