İzmir'de 28 Temmuz'da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu )
Balcılar ( Balcılar Köyü Balcılar Köyü İç Yolu Kenger )
Çınardibi
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 8:30 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alakeçili
Halıköy ( DAMLA )
Sarıkaya
Yağcılar ( NEHİR RÜZGAR YASEMİN )
Yukarıtosunlar ( Güven Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu GÜVEN )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 375. Sk. 376 296/2 Sk. 377. Sk. )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7401/2. Sk. Kemalpaşa Cd. )
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaoğlan ( 6169. Sk. 6170. Sk. 6174. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilbağlar ( 647/52. Sk. 647/1. Sk. 647. Sk. 637/60. Sk. 637/59. Sk. 637/55. Sk. 637/50. Sk. 637/49. Sk. 292/35. Sk. 289. Sk. 278/3. Sk. 278/2. Sk. 278/1. Sk. 647/61 289/41 289/28 647/59. Sk. 647/58. Sk. 647/57. Sk. 647/53. Sk. )
Fırat ( 289/62. Sk. 289/61. Sk. 289/60. Sk. 289/44. Sk. 289/43. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atıfbey ( Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Abdülhamit Yavuz Cd. 62. Sk. 61. Sk. 6. Sk. 56. Sk. 11/1. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akalan ( 1526 1519 1535 1511 Cumhuriyet Mah. Yolu Atatürk Mah. Yolu 1500 Akalan Köyü İçi Yolu Akalan Cumhuriyet Akalan Atatürk )
Sütçüler
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( HAYVANKIRAN KÜMEEVLER )
Aşağıkızılca ( 2033 2032 Kemalpaşa Yolu AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2000/1. Sk. 2000. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )
KONAK / İZMİR
Saat : 12:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( 30. Sk. 54. Sk. 42. Sk. 40. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 27. Sk. )
Mithatpaşa ( Mithatpaşa Şehit Ceysu Ceylan Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. 212. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 208. Sk. 203. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 176. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 133. Sk. 117. Sk. )
Akın Simav ( 268. Sk. )
Çankaya ( 128. Sk. 129. Sk. 130. Sk. 131. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 139. Sk. 142. Sk. 154. Sk. Ayşe Mayda Sk. Bahattin Tatış Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulus ( 7501. Sk. 7501/1. Sk. 7501/2. Sk. 7501/4. Sk. Koyundere Cami Cd. )
Gazi ( 107/1. Sk. 107/2. Sk. 107/3. Sk. 107/5. Sk. 7505. Sk. 7521. Sk. 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 107/7 Yenilik Cd. İstiklal Cd. )
Kemal Atatürk ( 7526/1 29 Ekim Cd. 7528/2. Sk. )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mustafa Kemal ( Ahu Sk. 7213/3 7702 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK )
Dirmil ( ATA GAZİ gazi Çeşme Sk. Zincirli Sk. Yağhaneler Sk. Soykan Çk. Songül Sk. Okul Sk. Narlık Sk. Molla Sk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Kınalı Sk. Küllü Sk. Kurtlar Sk. Korucuk Köyü Kayalık Sk. Kardelen Sk. Irmak Sk. Gündoğdu Sk. Gelincik Sk. )